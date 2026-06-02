SON DAKİKA
Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu
Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu

Baykar lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Gelişme Erdoğan ailesinde büyük sevince neden oldu.

Foto - Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinde büyük bir sevinç yaşanıyor. Selçuk ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları olan bir kız bebek dünyaya gözlerini açtı. Bu doğumla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı çift haneli rakamlara ulaşmış oldu.

Foto - Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu

2016 yılında dünyaevine giren Selçuk ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti, yeni bir evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin bir kız çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplam torun sayısı 10’a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan kız torunuyla birlikte dedelik sevincini bir kez daha tattı.

Foto - Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu

Başarılı projeleriyle tanınan Bayraktar çifti, bu doğumla birlikte üçüncü kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. 2017 yılında ilk çocukları Canan Aybüke'yi, 2024 yılında ise oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına alan çiftin yeni bebekleri, Canan Aybüke ve Asım Özdemir'den sonraki üçüncü çocukları olarak aileye katıldı.

Foto - Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişleyen ailesinde torunların dağılımı da dikkat çekiyor. Erdoğan ailesinde; Esra Erdoğan Albayrak ve Berat Albayrak çiftinin 4, Bilal Erdoğan ve Reyyan Erdoğan çiftinin ise 3 çocuğu bulunuyor. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü bebeklerinin de dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam torun sayısı resmi olarak 10'a ulaştı. Yeni doğan bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti
Gündem

CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti

Koltuk kavgasının bitmek bilmediği CHP'de 138 vekilden 111'i, bir bildiriyle olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Tem..
ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi
Dünya

ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelerde Tahran’ın son önerisi üzerinde değişiklik yaparak metni geri gönderdiğin..
Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar
Dünya

Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ilerleyişini sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, s..
İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı
Dünya

İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

