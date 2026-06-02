  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar çiftinden güzel haber geldi: Erdoğan ailesi sevince boğuldu Düşmanın gözü kör kulağı sağır olacak: Türkiye'nin HAVA SOJ uçağı görüldü CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı Susurluk’tan bisikletle Umreye gitmişti! Fahrettin Şener ruhunu Rahman’a teslim etti Çadırlarda su bekleyen hayatlar! Gazze’de içme suyu krizi sürüyor Nefes kesen manzara! Toroslar’da buz tutan göller büyüledi Ekonomide çarklar dönüyor! Türkiye ekonomisi şoklara meydan okuyarak büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü! Afrika'nın umudu Türkiye: AK Parti'den rekor kurban ve gıda yardımı ABD'li fenomene taksi şoku: Bir daha taksicilik yapamayacak!
Siyaset
18
Yeniakit Publisher
CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

CHP kulislerinde yeni bir siyasi kırılma iddiası gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel ve ekibinin geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

1
#1
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından siyasi tansiyonu yükseltecek yeni bir kulis bilgisi ortaya atıldı.

#2
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Gazeteci Sinan Burhan’ın TV 100'de canlı yayında dile getirdiği iddiaya göre, Genel Başkan Özgür Özel için parti içinde kritik bir süreç işletiliyor.

#3
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Burhan, CHP yönetimi içinde yalnızca görev ve yetki tartışmasının değil, aynı zamanda yeni bir siyasi rota arayışının da yaşandığını savundu. Bu çerçevede Özel ve ekibinin parti içinde kalmak yerine, ihraç edilerek yeni bir siyasi alan açmayı hedeflediği öne sürüldü.

#4
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Sinan Burhan’ın en dikkat çeken çıkışı, Özgür Özel’in kısa süre içinde CHP’den ihraç edileceği yönündeki sözleri oldu. Burhan, bu iddiayı sadece bir tahmin olarak değil, parti çevrelerinden aldığı bilgiler ışığında dile getirdiğini ifade etti.

#5
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

İddiaya göre, CHP içinde yaşanan mevcut kriz yalnızca yönetim tartışmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda yeni bir siyasi yol haritası hazırlanıyor ve bu planın ilk aşamasını da ihraç süreci oluşturuyor. Burhan, “Bir hafta içinde ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak” diyerek iddiasının arkasında durdu.

#6
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Kulisleri daha da hareketlendiren bölüm ise yeni parti iddiasının detaylarında ortaya çıktı. Burhan’a göre Özgür Özel ve ekibi sıfırdan yeni bir parti kurmak yerine, mevcut bir siyasi partiye katılmayı planlıyor.

#7
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Bu tercihin gerekçesi olarak da yeni bir partinin yasal prosedürlerinin uzun sürmesi gösteriliyor.

#8
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

İddiaya göre Temmuz sonu ya da Ağustos başında bu yönde somut bir adım atılabilir. Böylece siyasette yeni bir merkez arayışı, mevcut bir parti çatısı altında şekillenebilir.

#9
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Burhan’ın aktardığı senaryoya göre bu yapı, klasik CHP çizgisini devam ettiren bir parti olmayacak. Tam tersine daha geniş tabanlı, daha merkezde konumlanan ve yeni bir siyasi dil kurmaya çalışan bir oluşum hedefleniyor.

#10
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

İddiaların bir diğer boyutu ise kurulması planlanan yapının ideolojik çerçevesiyle ilgili. Burhan, CHP içindeki bazı isimlerin yeni yapının CHP logosu, amblemi ve programıyla yola devam etmesini istemediğini öne sürdü.

#11
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Bu çevrelerin, “Yeni CHP” yerine liberal merkez, Türkiye ittifakı ya da demokrasi ittifakı benzeri daha geniş bir siyasi cephe kurmak istediği iddia edildi.

#12
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Bu yaklaşımın özellikle parti içindeki sağ kökenli milletvekilleri ve merkez siyasete yakın isimler tarafından desteklendiği öne sürüldü.

#13
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Bu nedenle kulislerde konuşulan senaryo, sadece bir ayrılık ya da ihraç tartışması değil; CHP’nin geleneksel siyasi kimliğinden farklı bir hatta konumlanabilecek yeni bir blok arayışı olarak değerlendiriliyor.

#14
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Burhan’ın açıklamalarında Ekrem İmamoğlu ismi de dikkat çekici biçimde öne çıktı. İmamoğlu’nun “yeni bir yürüyüş, yeni bir ekip, yeni bir kadro” vurgusu yaptığı öne sürülürken, bu söylemin yeni siyasi hazırlığın işareti olduğu savunuldu.

#15
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Bu yorum, CHP’deki mevcut mücadelenin yalnızca Özgür Özel ile sınırlı olmadığını, daha geniş bir kadro hareketliliğine işaret ettiğini gösteriyor. Kulislerde, parti içindeki güç savaşının önümüzdeki haftalarda daha görünür hale gelebileceği konuşuluyor.

#16
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Ortaya atılan iddialar, CHP’de zaten yüksek olan siyasi tansiyonu daha da artırdı. Parti içinde yönetim krizi, liderlik mücadelesi ve yeni yapılanma tartışmaları aynı anda yürürken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

#17
Foto - CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı

Şimdilik bu iddialar resmi bir doğrulama taşımıyor. Ancak CHP kulislerinde konuşulan senaryolar, parti içinde sert bir kırılma ihtimalinin masada tutulduğunu gösteriyor. Bu nedenle gözler şimdi hem Özgür Özel cephesinden hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti
Gündem

CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti

Koltuk kavgasının bitmek bilmediği CHP'de 138 vekilden 111'i, bir bildiriyle olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Tem..
ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi
Dünya

ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelerde Tahran’ın son önerisi üzerinde değişiklik yaparak metni geri gönderdiğin..
Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar
Dünya

Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ilerleyişini sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, s..
İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı
Dünya

İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23