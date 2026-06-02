CHP'de neler olacak? Kılıçdaroğlu'nun Özel planı ortaya çıktı
CHP kulislerinde yeni bir siyasi kırılma iddiası gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel ve ekibinin geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından siyasi tansiyonu yükseltecek yeni bir kulis bilgisi ortaya atıldı.
Gazeteci Sinan Burhan’ın TV 100'de canlı yayında dile getirdiği iddiaya göre, Genel Başkan Özgür Özel için parti içinde kritik bir süreç işletiliyor.
Burhan, CHP yönetimi içinde yalnızca görev ve yetki tartışmasının değil, aynı zamanda yeni bir siyasi rota arayışının da yaşandığını savundu. Bu çerçevede Özel ve ekibinin parti içinde kalmak yerine, ihraç edilerek yeni bir siyasi alan açmayı hedeflediği öne sürüldü.
Sinan Burhan’ın en dikkat çeken çıkışı, Özgür Özel’in kısa süre içinde CHP’den ihraç edileceği yönündeki sözleri oldu. Burhan, bu iddiayı sadece bir tahmin olarak değil, parti çevrelerinden aldığı bilgiler ışığında dile getirdiğini ifade etti.
İddiaya göre, CHP içinde yaşanan mevcut kriz yalnızca yönetim tartışmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda yeni bir siyasi yol haritası hazırlanıyor ve bu planın ilk aşamasını da ihraç süreci oluşturuyor. Burhan, “Bir hafta içinde ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak” diyerek iddiasının arkasında durdu.
Kulisleri daha da hareketlendiren bölüm ise yeni parti iddiasının detaylarında ortaya çıktı. Burhan’a göre Özgür Özel ve ekibi sıfırdan yeni bir parti kurmak yerine, mevcut bir siyasi partiye katılmayı planlıyor.
Bu tercihin gerekçesi olarak da yeni bir partinin yasal prosedürlerinin uzun sürmesi gösteriliyor.
İddiaya göre Temmuz sonu ya da Ağustos başında bu yönde somut bir adım atılabilir. Böylece siyasette yeni bir merkez arayışı, mevcut bir parti çatısı altında şekillenebilir.
Burhan’ın aktardığı senaryoya göre bu yapı, klasik CHP çizgisini devam ettiren bir parti olmayacak. Tam tersine daha geniş tabanlı, daha merkezde konumlanan ve yeni bir siyasi dil kurmaya çalışan bir oluşum hedefleniyor.
İddiaların bir diğer boyutu ise kurulması planlanan yapının ideolojik çerçevesiyle ilgili. Burhan, CHP içindeki bazı isimlerin yeni yapının CHP logosu, amblemi ve programıyla yola devam etmesini istemediğini öne sürdü.
Bu çevrelerin, “Yeni CHP” yerine liberal merkez, Türkiye ittifakı ya da demokrasi ittifakı benzeri daha geniş bir siyasi cephe kurmak istediği iddia edildi.
Bu yaklaşımın özellikle parti içindeki sağ kökenli milletvekilleri ve merkez siyasete yakın isimler tarafından desteklendiği öne sürüldü.
Bu nedenle kulislerde konuşulan senaryo, sadece bir ayrılık ya da ihraç tartışması değil; CHP’nin geleneksel siyasi kimliğinden farklı bir hatta konumlanabilecek yeni bir blok arayışı olarak değerlendiriliyor.
Burhan’ın açıklamalarında Ekrem İmamoğlu ismi de dikkat çekici biçimde öne çıktı. İmamoğlu’nun “yeni bir yürüyüş, yeni bir ekip, yeni bir kadro” vurgusu yaptığı öne sürülürken, bu söylemin yeni siyasi hazırlığın işareti olduğu savunuldu.
Bu yorum, CHP’deki mevcut mücadelenin yalnızca Özgür Özel ile sınırlı olmadığını, daha geniş bir kadro hareketliliğine işaret ettiğini gösteriyor. Kulislerde, parti içindeki güç savaşının önümüzdeki haftalarda daha görünür hale gelebileceği konuşuluyor.
Ortaya atılan iddialar, CHP’de zaten yüksek olan siyasi tansiyonu daha da artırdı. Parti içinde yönetim krizi, liderlik mücadelesi ve yeni yapılanma tartışmaları aynı anda yürürken, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.
Şimdilik bu iddialar resmi bir doğrulama taşımıyor. Ancak CHP kulislerinde konuşulan senaryolar, parti içinde sert bir kırılma ihtimalinin masada tutulduğunu gösteriyor. Bu nedenle gözler şimdi hem Özgür Özel cephesinden hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.
