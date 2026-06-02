Düşmanın gözü kör kulağı sağır olacak: Türkiye'nin HAVA SOJ uçağı görüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye için yapımı elzem olarak kabul edilen Türk Elektronik Harp Uçağı HAVASOJHava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü videosunda ortaya çıktı.

Dünyada sadece birkaç ülkenin işletebildiği özel menzil dışı uzaktan karıştırma uçağı HAVA SOJ, en net görüntüleriyle ilk kez kamuoyuna yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü videosunda paylaşılan görsellerde, tamamen yerli imkanlarla üretilen ASELSAN elektronik savaş sistemleri ile donatılmış ve bu doğrultuda modifiye edilmiş Bombardier Global 6000 tipi platform kayıtlara geçti.

Çeşitli yabancı ambargolara ve çetrefilli süreçlere sahne olan proje, Türk mühendislerinin kararlı adımlarıyla seri üretim aşamasına geldi. Gelişmiş sistem entegrasyonu başarıyla tamamlanan platformun ilk teslimatlarının ise bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Askeri literatürde "Stand-Off Jammer" yani uzaktan karıştırma anlamına gelen HAVA SOJ, adından da anlaşılacağı üzere hasım unsurların müdahale edemeyeceği riskli alanların dışından, yani güvenli bir mesafeden görevini icra ediyor.

Projede askeri kargo uçakları yerine sivil iş jetlerinin tercih edilmesinin arkasında ise platformların yüksek irtifalara ve hızlara çok daha kısa sürede ulaşabilmesi ve uzun süreler havada kalabilmesi yatıyor.

Tasarımsal ve donanımsal mühendislik problemlerinin yerli kabiliyetlerle çözülmesiyle ortaya çıkarılan HAVA SOJ, hem elektronik destek hem de elektronik taarruz görevlerini tek bir gövdede birleştiren bütünleşik bir elektronik harp görev uçağı olarak hizmet verecek.

Entegre edilen sistemler sayesinde HAVA SOJ, sınır ötesinden düşmanın adeta gözünü kör, kulaklarını sağır ve iletişimini kopuk bir hale getirebilecek güce sahip bulunuyor. Uçakta yer alan elektronik destek ekipmanları ile uzaktan hasımların radar ve muhabere sistemleri kesintisiz olarak dinlenip takip edilirken, elektronik taarruz donanımları ile bu sistemlerin karıştırılması ve aldatılması mümkün kılınıyor. Sonuç olarak, bu operasyonel kabiliyetler sayesinde karşı tarafın hava savunma yetenekleri tamamen köreltiliyor ve dost unsurların düşman hava sahasında güvenli bir şekilde görev yapmasının önü açılıyor. TÜRKİYE GAZETESİ

