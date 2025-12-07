Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye’nin gururu Roketsan’ın çok konuşulacak planı ortaya çıktı! Düşman kuantumla durdurulacak
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, kuantum bilgisayarların mevcut şifrelemeleri kırma ihtimaline karşı şirketin kuantum kripto teknolojileri geliştirdiğini açıkladı. Yeni sistemler, hem mühimmat güvenliğini hem de askeri haberleşmenin siber korumasını üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. İkinci, yapay zekâ ve hipersonik teknolojilerin de geleceğin savaş alanında kritik rol oynayacağını belirtti.