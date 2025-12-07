Türkiye’nin gururu Roketsan’ın çok konuşulacak planı ortaya çıktı! Düşman kuantumla durdurulacak

Siber güvenliğin sağlanamaması durumunda sistemlerin çalışmasının engellenebileceğini veya durumun aleyhe dönerek sistemlerin kullanıcıya karşı bir silaha dönüşebileceğini belirten İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siber güvenlik savunma sistemlerinin en kritik tarafı, ancak konu sadece bununla sınırlı değil. Hatırlarsanız, savaşta İsrail'in en büyük etkiyi yaratan hamlelerinden biri çağrı cihazları (pager) üzerinden yapılan saldırılardı ve bu saldırılar maalesef birçok insanın ölümüne neden oldu. Dolayısıyla, cebimizdeki telefonların yazılım güvenliği veya kendi geliştirdiğimiz milli sistemlerin, örneğin Togg'un güvenliği, şu an ülkemiz için çok kritik." İkinci, siber güvenliğin sadece savunma sistemleri için değil, üzerinde yazılım bulunan tüm elektronik cihazlar için geçerli olduğunu ve bu konunun ülke savunması açısından en hassas başlıklardan biri olduğunu ifade etti.