2024-04-21 15:37:00 Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! “Ne yemin ederim ne de bahse girerim” diyerek duyurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, günlerdir gündemden düşmeyen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğu yönündeki haberleri kaleme aldı. Hakan, söz konusu haberlere ilişkin, “BABASIZ kızlar”, babasız kardeşlerine bir baba arıyorlar. “Annem Uğur Dündar demişti” diyerek Uğur Dündar’ı öne sürdüler.Uğur Dündar, ikna edici tezlerle bu salvoyu savuşturmuş görünüyor." dedi. Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti: