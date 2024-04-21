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Medya
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Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! "Ne yemin ederim ne de bahse girerim" diyerek duyurdu

2024-04-21 15:37:00
Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! “Ne yemin ederim ne de bahse girerim” diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, günlerdir gündemden düşmeyen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun kardeşi Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğu yönündeki haberleri kaleme aldı. Hakan, söz konusu haberlere ilişkin, “BABASIZ kızlar”, babasız kardeşlerine bir baba arıyorlar. “Annem Uğur Dündar demişti” diyerek Uğur Dündar’ı öne sürdüler.Uğur Dündar, ikna edici tezlerle bu salvoyu savuşturmuş görünüyor." dedi. Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! "Ne yemin ederim ne de bahse girerim" diyerek duyurdu

“ “Babasız kızlar”, babasız kardeşlerine bir baba arıyorlar. “Annem Uğur Dündar demişti” diyerek Uğur Dündar’ı öne sürdüler. Uğur Dündar, ikna edici tezlerle bu salvoyu savuşturmuş görünüyor. *

#2
Foto - Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! "Ne yemin ederim ne de bahse girerim" diyerek duyurdu

“Yeşilçam’ın bir ünlüsü” diye bir iddia attılar ortaya. Gözler kısılıp 80’lerin Yeşilçam ünlüleri tek tek gözden geçirildi. Olası baba adayları üzerine bayağı bir toto oynandı. *

#3
Foto - Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! "Ne yemin ederim ne de bahse girerim" diyerek duyurdu

En son “Ferdi Özbeğen” ismi de ortaya atılmış galiba. “Büklüm büklüm” şarkısı nedeniyle mi şüphelendiler adamcağızdan acaba? Bilemedim. *

#4
Foto - Türkiye’nin günlerdir konuştuğu olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba yazı! "Ne yemin ederim ne de bahse girerim" diyerek duyurdu

Olay, artık tamamen “Bir baba aranıyor” oyununa dönmüş durumda. * İbrahim Tatlıses’in tuhaf bir tedirginlik içinde olayları takip ettiğine... Ne yemin ederim ne de bahse girerim.”

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