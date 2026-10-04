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Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti

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Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti

İzmir siyasetinde günlerdir konuşulan iddialar alevlenirken, YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den bomba bir açıklama geldi. Bülbül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim tarihinde AK Parti'ye katılacağını öne sürerek yerel siyaset kulislerini adeta sarstı. Henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, verilecek bu kritik karar ve yaklaşan tarih tüm gözlerin İzmir'e çevrilmesine neden oldu.

#1
Foto - Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti

İzmir için siyaset kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia geldi. Bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için tarih verilmesi dikkat çekti.

#2
Foto - Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin yeni bir iddia geldi. YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün açıklamasına göre Tugay için takvimde 7 Ekim öne çıkıyor. Bülbül, Tugay'ın 7 Ekim'de Ak Parti'ye katılacağını öne sürdü. Ancak bu yönde Cemil Tugay veya AK Parti tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

#3
Foto - Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken 7 Ekim tarihi yeni bir dönüm noktası olarak öne çıktı. Süleyman Bülbül'ün açıklaması ve İzmir kulislerinden gelen benzer değerlendirmelerin ardından Tugay'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

#4
Foto - Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti

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Yorumlar

Vay vay

Artık sayın başkanın yargılandığı ceza davası da kapanmış mi olacak..Akmatikle pür u pâk mi olacak..

Abdullah

Seçmeni ikna ederek değil de dolap çevirerek başkanlığı almak halkta öyle bir AKP nefreti yarattı ki ortadaki seçmen bile AKP nefreti ile doldu.
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