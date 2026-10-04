Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti
İzmir siyasetinde günlerdir konuşulan iddialar alevlenirken, YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den bomba bir açıklama geldi. Bülbül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim tarihinde AK Parti'ye katılacağını öne sürerek yerel siyaset kulislerini adeta sarstı. Henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, verilecek bu kritik karar ve yaklaşan tarih tüm gözlerin İzmir'e çevrilmesine neden oldu.