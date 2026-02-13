Türkiye’nin F-16’larını konuşlandırdığı ülkeden bir bomba teklif daha! 6 bin 500 km öteden “Artık bu şart oldu” diyerek duyurdular

Türkiye ile Somali arasındaki ticaret hacminin ve ekonomik etkileşimin son yıllarda ciddi şekilde arttığına dikkati çeken Nur, "Mevcut ticaret düzeyi, mevcut lojistik yapıdan daha ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye ile Somali arasında doğrudan deniz taşımacılığı hatlarının kurulması, artık stratejik bir gereklilik haline gelmiştir." görüşünü paylaştı. Nur, Türkiye ile Somali arasında doğrudan deniz taşımacılığı hatları kurulmasının maliyetleri düşüreceğini, süreyi kısaltacağını ve ticari hacmi artıracağını ifade etti. Bu adımın, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Afrika'daki karayla çevrili ülkelere erişimini hızlandıracağını vurgulayan Nur, bu yönde teknik ve diplomatik çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. "Biz, Somali olarak rekabet eden değil tamamlayan bir aktör olmak istiyoruz. Bağlantısallığı artıran, dayanıklılığı güçlendiren ve bölgesel refahı birlikte inşa eden bir denizcilik ve ulaştırma vizyonuna sahibiz." diyen Nur, Türkiye ile işbirliğini bu anlayış çerçevesinde daha da derinleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.