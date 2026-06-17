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Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık
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Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık

Küresel Sumud Filosu tekne organizatörü ve aktivist J. Zacharias Crist, Filistin'e destek amacıyla yürütülen uluslararası girişimlerde Türkiye'nin kritik rol oynadığını ifade ederek, "Müslümanların, özellikle de Türkiye'den yola çıktığımız için Türklerin bu hareketin (Küresel Sumud Filosu) omurgası olduğunu bizzat gördüm; eğer onlar olmasaydı, bu hareketin başlaması ve müdahaleden sonra devam etmesi çok daha zor olurdu." diye konuştu.

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Foto - Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık

Crist, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" başlıklı uluslararası gençlik zirvesi kapsamında, Filistin dayanışma hareketi, Sumud Filosu deneyimi ve gençlerin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 20 yıl önce Müslüman olup Türkiye'ye yerleşen Küresel Sumud Filosu tekne organizatörü ve aktivist Crist, katıldığı filoda alıkonulmasının ardından iki gün boyunca İsrail ordusunun şiddetine maruz kaldığını belirterek, "Saatlerce stres pozisyonunda kalma, bağlı olarak kalma, şiddet görme, kısacası işkence görme hissini yaşadım." dedi.

#2
Foto - Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık

Sumud kelimesinin "direnç, kararlılık" gibi anlamlarına atıfta bulunan Crist, Sumud kavramının yalnızca pasif bir dayanıklılığı ifade etmediğine dikkati çekti. Crist, "Bu sadece pasif bir kararlılık değil, aktif hatta proaktif bir kararlılık anlayışıdır." ifadesini kullandı. Gazze'ye insani destek ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu'nda yaşadığı tecrübelerin Filistinlilerin karşı karşıya olduğu koşulları daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu vurgulayan Crist, İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında farklı ülke vatandaşları arasında ayrım yapılmadığını vurguladı. Crist, "Bu kez, Küresel Sumud Filosu'yla işgal altındaki Filistin'e gittiğimizde fark ettiğim şey, siyonist işgal güçlerinin Amerikan pasaportu, Avrupa pasaportu, Türk pasaportu, Endonezya pasaportu olan insanlar arasında ayrım yapmadığıydı. Kim olduğunuzun önemi yoktu. Onların gözünde hepimiz Filistinliydik. Bunu gördüm, bize olabildiğince işkence etmeye hazırdılar." değerlendirmesini yaptı.

#3
Foto - Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık

Filodaki aktivistlerin farklı bir ülkenin pasaportuna sahip olması nedeniyle, İsrail güçlerinin kendilerine karşı daha ileri gidemediğini aktaran Crist, "Ben, Türkiye ve Amerika'danım. Çifte vatandaşım." diye konuştu. Filistinlilerin maruz kaldıkları baskılar karşısında uluslararası korumadan büyük ölçüde yoksun bırakıldıklarına dikkati çeken Crist, "Filistinlilerin ise İsrailli zalimlerin elini durdurabilecek bir hükümeti yok." dedi.

#4
Foto - Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık

Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olarak Türkiye'nin Filistin dayanışma hareketindeki etkisini sahada doğrudan görebildiğini kaydeden Crist, "Türkiye'nin, Batılı ülkelerin yapamadığı şekilde insanları nasıl harekete geçirebildiğini bizzat gördüm. Türkiye'de ve daha geniş Müslüman dünyasında, her zaman Batılıların bir şeyler yaptığına dair yanlış bir algı var." değerlendirmesini yaptı. Crist, Batı ülkelerinde geçmişe kıyasla Filistin'e daha fazla destek verildiğini ancak Türkiye'nin ve Müslüman toplumların katkısının da çoğu zaman yeterince fark edilmediğini belirterek, "Müslümanların, özellikle de Türkiye'den yola çıktığımız için, Türklerin bu hareketin omurgası olduğunu bizzat gördüm; eğer onlar olmasaydı, bu hareketin başlaması ve müdahaleden sonra devam etmesi çok daha zor olurdu." ifadelerini kullandı. İtalyan bir gazetecinin Sumud filosundayken kendisine "Türkler bunun bir parçası olmasaydı bu hareket ilerleyemezdi." dediğini aktaran Crist, bu görüşe katıldığını vurguladı.

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