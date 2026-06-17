Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık
Küresel Sumud Filosu tekne organizatörü ve aktivist J. Zacharias Crist, Filistin'e destek amacıyla yürütülen uluslararası girişimlerde Türkiye'nin kritik rol oynadığını ifade ederek, "Müslümanların, özellikle de Türkiye'den yola çıktığımız için Türklerin bu hareketin (Küresel Sumud Filosu) omurgası olduğunu bizzat gördüm; eğer onlar olmasaydı, bu hareketin başlaması ve müdahaleden sonra devam etmesi çok daha zor olurdu." diye konuştu.