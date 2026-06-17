Türkiye’nin etkisine bizzat şahit oldu! Türkler olmasaydı kesinlikle başaramazdık

Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olarak Türkiye'nin Filistin dayanışma hareketindeki etkisini sahada doğrudan görebildiğini kaydeden Crist, "Türkiye'nin, Batılı ülkelerin yapamadığı şekilde insanları nasıl harekete geçirebildiğini bizzat gördüm. Türkiye'de ve daha geniş Müslüman dünyasında, her zaman Batılıların bir şeyler yaptığına dair yanlış bir algı var." değerlendirmesini yaptı. Crist, Batı ülkelerinde geçmişe kıyasla Filistin'e daha fazla destek verildiğini ancak Türkiye'nin ve Müslüman toplumların katkısının da çoğu zaman yeterince fark edilmediğini belirterek, "Müslümanların, özellikle de Türkiye'den yola çıktığımız için, Türklerin bu hareketin omurgası olduğunu bizzat gördüm; eğer onlar olmasaydı, bu hareketin başlaması ve müdahaleden sonra devam etmesi çok daha zor olurdu." ifadelerini kullandı. İtalyan bir gazetecinin Sumud filosundayken kendisine "Türkler bunun bir parçası olmasaydı bu hareket ilerleyemezdi." dediğini aktaran Crist, bu görüşe katıldığını vurguladı.