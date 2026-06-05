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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler verilerine göre, Türkiye'nin en zengin insanları listesinde uzun yıllardır zirvede görmeye alışkın olduğumuz dengeleri altüst eden çok çarpıcı bir değişim yaşandı. Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, servetini sadece tek bir gün içerisinde inanılmaz bir yükselişle 711 milyon dolar artırarak toplamda 5,3 milyar dolara ulaştırmayı başardı. Bu devasa finansal sıçrama ile birlikte ünlü iş insanı Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye'nin yeni en zengin ismi unvanını alan Geçgel'in bu yükselişi iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

#1
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

İşte son verilere göre Türkiye'nin en zengin isimleri:

#2
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Ahmet Afif Topbaş Net Değer: $1.2B

#3
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Kazım Türker Net Değer: $1.2B

#4
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Mustafa Latif Topbaş Net Değer: $1.3B

#5
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Faruk Eczacıbaşı Net Değer: $1.4B

#6
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Oğuz Tezmen Net Değer: $1.5B

#7
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Ahmet Çalık Net Değer: $1.6B

#8
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Bülent Eczacıbaşı Net Değer: $1.6B

#9
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Deniz Şahenk Net Değer: $1.6B

#10
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Şefik Yılmaz Dizdar Net Değer: $2B

#11
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Mehmet Ali Aydınlar Net Değer: $2B

#12
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Hüsnü Özyeğin Net Değer: $2B

#13
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Hamdi Akın Net Değer: $2.1B

#14
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Nihat Özdemir Net Değer: $2.1B

#15
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Sezai Bacaksız Net Değer: $2.1B

#16
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Mustafa Küçük Net Değer: $2.1B

#17
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Mehmet Sinan Net Değer: $2.6B

#18
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Mustafa Rahmi Koç Net Değer: $2.4B

#19
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Haluk Bayraktar Net Değer: $2.4B

#20
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

İpek Kıraç Net Değer: $2.5B

#21
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Semahat Sevim Arsel Net Değer: $3B

#22
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Selçuk Bayraktar Net Değer: $2.7B

#23
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Filiz Şahenk Net Değer: $2.9B

#24
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Ferit Faik Şahenk Net Değer: $3.1B

#25
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Erman Ilıcak Net Değer: $3.8B

#26
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Şaban Cemil Kazancı Net Değer: $5.2B

#27
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Murat Ülker Net Değer: $5.3B

#28
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin insanı oldu. Serveti, 1 günde 711 milyon dolar artarak 5,3 milyar dolara yükseldi.

#29
Foto - Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Hamdi Ulukaya Net Değer: $13.9B

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