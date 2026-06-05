Türkiye’nin en zengini bir anda değişti! İşte Murat Ülker’i sessiz sedasız tahtından indiren sürpriz isim

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler verilerine göre, Türkiye'nin en zengin insanları listesinde uzun yıllardır zirvede görmeye alışkın olduğumuz dengeleri altüst eden çok çarpıcı bir değişim yaşandı. Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, servetini sadece tek bir gün içerisinde inanılmaz bir yükselişle 711 milyon dolar artırarak toplamda 5,3 milyar dolara ulaştırmayı başardı. Bu devasa finansal sıçrama ile birlikte ünlü iş insanı Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye'nin yeni en zengin ismi unvanını alan Geçgel'in bu yükselişi iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.