Türkiye'nin en zengin 10 kişisi belli oldu

Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye'de ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarlık servetiyle birinci oldu. Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alırken, Rahmi Koç listede 5. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda yüzde 4 artışla 27'e ulaştı.