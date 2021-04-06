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Ekonomi
5
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi belli oldu

2021-04-06 16:12:13
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi belli oldu

Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye'de ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarlık servetiyle birinci oldu. Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alırken, Rahmi Koç listede 5. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda yüzde 4 artışla 27'e ulaştı.

#1
Foto - ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin ağır bir kriz yaşadığı bir dönemde Bezos servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltmiş oldu.

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin ağır bir kriz yaşadığı bir dönemde Bezos servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltmiş oldu.

#2
Foto - MURAT ÜLKER DÜNYADA DA 421. SIRADA YER ALDI- Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

MURAT ÜLKER DÜNYADA DA 421. SIRADA YER ALDI- Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

#3
Foto - İKİNCİ SIRADA İSE ERMAN ILICAK BULUNUYOR- Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu. Listenin 3. sırasında Ferit Şahenk, 4. sırasında Filiz Şahenk, 5. sırasında Sevim Arsel, Sezai Bacaksız, Rahmi Koç ve Nihat Özdemir yer aldı. Öte yandan listenin 6. sırasında Mustafa Küçük, 7. sırasında ise İbrahim Erdemoğlu bulunuyor.

İKİNCİ SIRADA İSE ERMAN ILICAK BULUNUYOR- Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu. Listenin 3. sırasında Ferit Şahenk, 4. sırasında Filiz Şahenk, 5. sırasında Sevim Arsel, Sezai Bacaksız, Rahmi Koç ve Nihat Özdemir yer aldı. Öte yandan listenin 6. sırasında Mustafa Küçük, 7. sırasında ise İbrahim Erdemoğlu bulunuyor.

#4
Foto - TÜRKİYE'DE MİLYARDER SAYISI 27'YE YÜKSELDİ- Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi. Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE MİLYARDER SAYISI 27'YE YÜKSELDİ- Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi. Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

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