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Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

2024-02-04 07:36:57
Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde yaşam süresi ortalaması 78,3 olarak tespit edildi. Cinsiyet bazında yapılan analizde, kadınların erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun süre yaşadığı belirlendi. Kadınların yaşam süresi 81,1 yıl iken, erkeklerinki 75,6 yıl olarak kaydedildi. İl bazında yapılan incelemede ise en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir şu şekilde belirlendi...

#1
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ADANA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 • Ortalama: 78,3

#2
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ADIYAMAN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 • Ortalama: 77,7

#3
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• AFYONKARAHİSAR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 • Ortalama: 79,3

#4
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• AĞRI • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1 • Ortalama: 76,8

#5
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• AMASYA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 • Ortalama: 79,0

#6
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ANKARA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 • Ortalama: 79,3

#7
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ANTALYA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 • Ortalama: 79,7

#8
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ARTVİN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 • Ortalama: 79,7

#9
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• AYDIN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,6

#10
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BALIKESİR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,6

#11
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BİLECİK • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,6

#12
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BİNGÖL • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 • Ortalama: 79,2

#13
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BİTLİS • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 • Ortalama: 77,8

#14
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BOLU • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 • Ortalama: 79,5

#15
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BURDUR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 • Ortalama: 79,1

#16
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BURSA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,2

#17
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ÇANAKKALE • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 • Ortalama: 78,7

#18
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ÇANKIRI • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 • Ortalama: 77,8

#19
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ÇORUM • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 • Ortalama: 78,8

#20
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• DENİZLİ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 • Ortalama: 78,5

#21
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• DİYARBAKIR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,5

#22
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• EDİRNE • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 • Ortalama: 77,9

#23
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ELAZIĞ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11 • Ortalama: 78,7

#24
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ERZİNCAN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 • Ortalama: 79,6

#25
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ERZURUM • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 • Ortalama: 77,6

#26
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ESKİŞEHİR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 • Ortalama: 78,5

#27
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• GAZİANTEP • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8 • Ortalama: 78,5

#28
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• GİRESUN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 • Ortalama: 80,0

#29
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• GÜMÜŞHANE • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1 • Ortalama: 80,8

#30
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• HAKKARİ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3 • Ortalama: 77,2

#31
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• HATAY • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 • Ortalama: 77,7

#32
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ISPARTA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 • Ortalama: 78,7

#33
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• MERSİN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 • Ortalama: 78,9

#34
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• İSTANBUL • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 • Ortalama: 79,1

#35
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• İZMİR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 • Ortalama: 79,0

#36
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KARS • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1 • Ortalama: 77,8

#37
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KASTAMONU • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 • Ortalama: 78,0

#38
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KAYSERİ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 • Ortalama: 78,2

#39
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KIRKLARELİ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 • Ortalama: 78,0

#40
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KIRŞEHİR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 • Ortalama: 77,8

#41
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KOCAELİ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 • Ortalama: 78,4

#42
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KONYA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,1

#43
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KÜTAHYA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 • Ortalama: 77,5

#44
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• MALATYA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 • Ortalama: 79,0

#45
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• MANİSA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 • Ortalama: 77,4

#46
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KAHRAMANMARAŞ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 • Ortalama: 78,9

#47
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• MARDİN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7 • Ortalama: 79,3

#48
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• MUĞLA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 • Ortalama: 80,7

#49
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• MUŞ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 • Ortalama: 78,0

#50
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• NEVŞEHİR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 • Ortalama: 77,9

#51
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• NİĞDE • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 • Ortalama: 78,3

#52
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ORDU • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2 • Ortalama: 80,0

#53
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• RİZE • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 79,4

#54
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• SAKARYA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 • Ortalama: 77,9

#55
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• SAMSUN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,6

#56
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• SİİRT • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7 • Ortalama: 78,0

#57
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• SİNOP • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 • Ortalama: 78,6

#58
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• SİVAS • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 • Ortalama: 78,5

#59
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• TEKİRDAĞ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 • Ortalama: 77,8

#60
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• TOKAT • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,1

#61
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• TRABZON • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8 • Ortalama: 80,3

#62
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• TUNCELİ • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 • Ortalama: 80,3

#63
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ŞANLIURFA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 • Ortalama: 77,6

#64
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• UŞAK • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 • Ortalama: 77,1

#65
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• VAN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 • Ortalama: 77,1

#66
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• YOZGAT • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 • Ortalama: 77,7

#67
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ZONGULDAK • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,2

#68
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• AKSARAY • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 • Ortalama: 78,5

#69
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BAYBURT • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 • Ortalama: 79,2

#70
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KARAMAN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 • Ortalama: 78,8

#71
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• KIRIKKALE • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 • Ortalama: 77,9

#72
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BATMAN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 • Ortalama: 78,5

#73
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ŞIRNAK • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4 • Ortalama: 78,3

#74
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• BARTIN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 • Ortalama: 78,5

#75
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• ARDAHAN • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 • Ortalama: 77,6

#76
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• IĞDIR • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4 • Ortalama: 79,1

#77
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Zirvedeki sürpriz il herkesi şaşırttı...

• YALOVA • Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 • Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 • Ortalama: 79,2

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