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Yaşam
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Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

2024-04-21 20:45:41
Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 oldu. İşte şehirlere göre yaşam süresi.

#1
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

İl bazında yapılan araştırmalarda, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir ise...

#2
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

ADANA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,3 ADIYAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,7 AFYONKARAHİSAR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,3 AĞRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1 Ortalama: 76,8 AMASYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,0 ANKARA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,3 ANTALYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7 ARTVİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3 Ortalama: 79,7 AYDIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6

#3
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

BALIKESİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BİLECİK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 BİNGÖL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5 Ortalama: 79,2 BİTLİS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,8 BOLU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,5 BURDUR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,1 BURSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2

#4
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

ÇANAKKALE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 Ortalama: 78,7 ÇANKIRI Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,8 ÇORUM Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 78,8 DENİZLİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 DİYARBAKIR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5 EDİRNE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,9 ELAZIĞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11 Ortalama: 78,7 ERZİNCAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 79,6 ERZURUM Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,6 ESKİŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 Ortalama: 78,5 GAZİANTEP Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8 Ortalama: 78,5

#5
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

GİRESUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 80,0 GÜMÜŞHANE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1 Ortalama: 80,8 HAKKARİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3 Ortalama: 77,2 HATAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 77,7 ISPARTA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,7

#6
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

MERSİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 78,9 İSTANBUL Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1İZMİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,0 KARS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1 Ortalama: 77,8 KASTAMONU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 78,0 KAYSERİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,2 KIRKLARELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 78,0 KIRŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,8

#7
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

KOCAELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8 Ortalama: 78,4 KONYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,1 KÜTAHYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,5 MALATYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,0 MANİSA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 Ortalama: 77,4 KAHRAMANMARAŞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 78,9 MARDİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7 Ortalama: 79,3 MUĞLA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 Ortalama: 80,7

#8
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

MUŞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,0 NEVŞEHİR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,9 NİĞDE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,3 ORDU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2 Ortalama: 80,0 RİZE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 79,4 SAKARYA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,9 SAMSUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,6 SİİRT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7 Ortalama: 78,0 SİNOP Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,6 SİVAS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 Ortalama: 78,5

#9
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

TEKİRDAĞ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0 Ortalama: 77,8 TOKAT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,1 TRABZON Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8 Ortalama: 80,3 TUNCELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 80,3 ŞANLIURFA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5 Ortalama: 77,6

#10
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

UŞAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,1 VAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9 Ortalama: 77,1 YOZGAT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,7 ZONGULDAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,2 AKSARAY Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5 Ortalama: 78,5 BAYBURT Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0 Ortalama: 79,2

#11
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

KARAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 78,8 KIRIKKALE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 77,9 BATMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4 Ortalama: 78,5

#12
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

ŞIRNAK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4 Ortalama: 78,3 BARTIN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7 Ortalama: 78,5 ARDAHAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8 Ortalama: 77,6 IĞDIR Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4 Ortalama: 79,1 79 / 83 YALOVA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3 Ortalama: 79,2

#13
Foto - Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri! İşte illere göre ortalama yaşam süresi

KARABÜK Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 79,1 KİLİS Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5 Ortalama: 76,1 OSMANİYE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1 Ortalama: 78,5 DÜZCE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2 Ortalama: 78,0

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