Altın için korkutan “2.580 TL” uyarısı: Sakın acele etmeyin, o rakamın altına sarkacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalara karşı yatırımcıları "manipülasyon" riskine karşı uyardı. 2026 yılında altından ziyade Bitcoin ve borsanın konuşulacağını iddia eden Memiş, gümüş piyasası için "treni kaçıranlar beklemeli" diyerek sert geri çekilmeler beklediğini duyurdu. Gram altının ons desteğiyle tutunduğunu belirten uzman, 6.500 TL seviyesinin altının test edilebileceği öngörüsünü paylaştı.