Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi
Haber Merkezi

Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

Kırklareli'nde bulunan doğalgazın ardından flaş bir karar alındı. Kentte arama süresi tamamlanan saha için karar değiştirildi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Kırklareli ilindeki bir sahası için ek süre tanıdı. AR/TPO/K/F18-b1 pafta numaralı ve 12 bin 299 hektarlık alanda rastlanan doğal gaz keşfi, bu karara dayanak oluşturdu.

#2
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu çerçevesinde sağlanan 2 yıllık ek imkan, 7 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Ek süre, 7 Şubat 2028 tarihinde sona erecek.

#3
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

MAPEG, keşfin ticari değerini saptama ve bölgedeki hidrokarbon potansiyelini ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

#4
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

7 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren ruhsat sahasındaki çalışmalar, mevzuata uygun ilerliyor. TPAO, yeni dönemde sahanın geliştirilmesine odaklanacak.

#5
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

Kırklareli ilindeki kara bölgesinde bulunan saha, Türkiye'nin yerli enerji üretimi hedefleri açısından önem taşıyor.

#6
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

Alınan karar, 14 Ocak 2026 tarih ve 7983 sayılı resmi kayıtla yürürlüğe girdi.

#7
Foto - Bir ilimizde heyecan verici gelişme! Doğalgaz keşfi yapılınca karar değiştirildi

Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
