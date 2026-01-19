Hipersonik füze programında verilen söz tutulmadı! Ölümcül silahta şok gelişme

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre ABD Ordusu, 2018’den bu yana geliştirilen ve 12 milyar doları aşan bütçeye sahip Dark Eagle programında üçüncü kez hedeflenen konuşlandırma tarihini kaçırmış oldu. Daha önce Eylül 2023 ve Eylül 2025 için belirlenen takvimler de tutturulamamıştı. Ordu tarafından yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: