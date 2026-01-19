Hipersonik füze programında verilen söz tutulmadı! Ölümcül silahta şok gelişme
Dark Eagle olarak bilinen Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) programında takvim bir kez daha ertelenmek zorunda kaldı.
ABD Ordusu, Dark Eagle olarak bilinen Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) programında belirlenen takvimi bir kez daha tutturamadığını doğruladı.
Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 sonu için planlanan ilk konuşlandırma gerçekleştirilemedi ve ABD’nin ilk kara konuşlu hipersonik silahının 2026 başına ertelendiği kabul edildi. Bu gecikme, sistemi kullanacak birliğin eğitimlerini tamamlamış ve göreve hazır olmasına rağmen yaşandı.
Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre ABD Ordusu, 2018’den bu yana geliştirilen ve 12 milyar doları aşan bütçeye sahip Dark Eagle programında üçüncü kez hedeflenen konuşlandırma tarihini kaçırmış oldu. Daha önce Eylül 2023 ve Eylül 2025 için belirlenen takvimler de tutturulamamıştı. Ordu tarafından yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Konuşlandırma faaliyetleri; entegrasyon, güvenlik ve hazır olma aşamalarını kapsamaktadır. Askerlere güvenilir, sürdürülebilir ve operasyonel ortamda etkili bir sistem teslim edilmesi için bu süreçlerin 2026 başında tamamlanması hedeflenmektedir.
Dark Eagle, boost-glide prensibiyle çalışan, konvansiyonel uzun menzilli taarruz kabiliyeti sağlamayı amaçlayan bir hipersonik füze sistemi olarak geliştiriliyor. Programın toplam büyüklüğünün 10,4 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Fırlatıcı sistemler ve destek araçları sahaya çıkmış durumda olsa da, füzenin kendisi henüz operasyonel kullanıma hazır değil.
ABD Ordusu, 17 Aralık 2025’te Dark Eagle’ı kullanacak ilk bataryanın aktive edildiğini duyurmuş ve bunu “önemli bir askerî kabiliyet artışı” olarak tanımlamıştı. Ancak Bloomberg’e göre, bu açıklama sırasında füzelerin henüz konuşlandırılmaya hazır olmadığı kamuoyuyla paylaşılmadı. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) verilerine göre, ilk Dark Eagle bataryasının maliyeti yaklaşık 2,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Füzenin ana yüklenicisi Lockheed Martin olurken, entegrasyon, test ve sahaya sürme faaliyetleri ABD Ordusu tarafından yürütülüyor. Programda yaşanan gecikmelerin temelinde; hipersonik hızlarda çalışan sistemlerin aşırı ısı, yüksek hız, hassasiyet, emniyet ve dayanıklılık gibi zorlu teknik gereksinimleri karşılamasının güçlüğü gösteriliyor. Gecikmelerin yanı sıra, sistemin operasyonel olgunluğuna dair soru işaretleri de sürüyor. Pentagon’un test birimi, Ekim ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada Dark Eagle için: “Uçtan uca bir operasyonel değerlendirme henüz yapılmadı. Sistem için operasyonel etkinlik, öldürücülük, uygunluk ve hayatta kalabilirlik verileri mevcut değil.” ifadelerini kullanmıştı.
Dark Eagle, ABD ordusunun ilk operasyonel hipersonik silahı olma hedefini taşıyor. Donanma ve Hava Kuvvetleri de benzer programlar yürütürken, ortak bileşenler nedeniyle Ordunun ilerlemesi Pentagon genelinde yakından izleniyor. KAYNAK: GDH
