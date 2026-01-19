  • İSTANBUL
Gündem
4
Yeniakit Publisher
400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle

Burdur’da şap karantinası altındaki bölgede izinsiz ve küpesiz hayvan taşıyan bir besici, polisin rutin kontrollerine takılarak yaklaşık 400 bin TL idari para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz hafta da 900 bin TL ceza yediğini itiraf eden besici S.P., kendisini "Burdur ekonomisine büyük katkım var" sözleriyle savundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dorsedeki 26 büyükbaş hayvana el koyarak küpeleme işlemi başlattı.

#1
Foto - 400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle

Burdur–Fethiye kara yolu uygulama noktasında polis ekipleri, S.P. yönetimindeki tırı rutin kontroller sırasında durdurdu. İncelemede, dorsede 26 büyükbaş hayvan bulunduğu tespit edildi.

#2
Foto - 400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle

Taşıma izni olmadan hayvanların taşındığın belirlenmesi üzerine durum Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tır, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine çekilerek hayvanlara küpeleme işlemi yapıldı. Daha sonrasında Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan ve küpesiz hayvandan dolayı yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uyguladı.

#3
Foto - 400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle

Şap karantinasında küpesiz hayvan ticareti yapan K.A. ise, "Burdur’un ekonomisine çok büyük katkımız var. Her hafta en az 10 tır hayvan çıkarıyoruz. 1 sene hayvan hastalığı sürer mi? Geçen hafta 900 bin lira ceza yedim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
