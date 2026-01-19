400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle
Burdur’da şap karantinası altındaki bölgede izinsiz ve küpesiz hayvan taşıyan bir besici, polisin rutin kontrollerine takılarak yaklaşık 400 bin TL idari para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz hafta da 900 bin TL ceza yediğini itiraf eden besici S.P., kendisini "Burdur ekonomisine büyük katkım var" sözleriyle savundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dorsedeki 26 büyükbaş hayvana el koyarak küpeleme işlemi başlattı.