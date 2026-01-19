400 bin lira ceza kesilen besicinin ifadesi olay oldu! Bunlar kendilerini ne sanıyor böyle

Taşıma izni olmadan hayvanların taşındığın belirlenmesi üzerine durum Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tır, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine çekilerek hayvanlara küpeleme işlemi yapıldı. Daha sonrasında Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan ve küpesiz hayvandan dolayı yaklaşık 400 bin lira idari para cezası uyguladı.