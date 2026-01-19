Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki
Sunucu Esra Erol'un gündüz kuşağı programında şeriata ilişkin sarf ettiği sözlere bir tepki de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şeriat ifadesi üzerinden yaşanan diyalog, kamuoyunda ve siyaset arenasında tartışmalara neden oldu. Programda sarf edilen sözlerin ardından BBP lideri Mustafa Destici de konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Programın yayınlanan son bölümünde bir konuğun, "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözleri üzerine Esra Erol'un, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" şeklindeki yanıtı stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlanmıştı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, farklı kesimlerden sert eleştiriler de beraberinde gelmişti.
Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esra Erol'u ve programı hedef aldı. Destici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şeriat Kur'an demektir. Şeriat İslam demektir. Şeriat Müslüman demektir. Müslüman Türk demektir. Şeriat adalet demektir."
