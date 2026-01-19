  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara durgunluk verdi Görenler gözlerine inanamadı! Hakkari'de yerden göğe kar duvarı: Tamı tamına 7 metre... Munzur Dağları’nda görsel şölen: Nesli tehlike altındaki yaban keçilerinin karlı göçü havadan görüntülendi Trump tehdit etti, Almanya arkasına bakmadan topukladı! Grönland’da 44 saatlik gizem Altında yeni rekor! İşte güncel fiyatlar Şamil Tayyar kimsenin bilmediği gerçeği açıkladı: Erdoğan devreye girip o ismi ikna etti kriz aşıldı Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki Sözleri gerçeğe dönüştü! Tarihi gelişme sonrası herkes Erdoğan’ın 11 sene önceki mesajını paylaşıyor Hipersonik füze programında verilen söz tutulmadı! Ölümcül silahta şok gelişme
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki

Sunucu Esra Erol'un gündüz kuşağı programında şeriata ilişkin sarf ettiği sözlere bir tepki de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

1
#1
Foto - Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şeriat ifadesi üzerinden yaşanan diyalog, kamuoyunda ve siyaset arenasında tartışmalara neden oldu. Programda sarf edilen sözlerin ardından BBP lideri Mustafa Destici de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

#2
Foto - Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki

Programın yayınlanan son bölümünde bir konuğun, "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözleri üzerine Esra Erol'un, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" şeklindeki yanıtı stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlanmıştı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, farklı kesimlerden sert eleştiriler de beraberinde gelmişti.

#3
Foto - Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esra Erol'u ve programı hedef aldı. Destici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Esra Erol’un şeriatla ilgili sözlerine Mustafa Destici’den sert tepki

"Şeriat Kur'an demektir. Şeriat İslam demektir. Şeriat Müslüman demektir. Müslüman Türk demektir. Şeriat adalet demektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ZEKİ

BU KADARMI VAY ZAVALLILAR VAY EYVAH Kİ NE EYVAH

Fuat

Sag olasln başkan bu cahil, hadsizlere haddini bildirmek gerek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
