Altında yeni rekor! İşte güncel fiyatlar

Altında yeni zirve seviyeler test edildi. Hem gram altın hem de ons altın fiyatında görülen rakamlar yatırımcının dikkatini çekerken çeyrek altın fiyatı da araştırılan rakamlar arasında. Diğer yandan gümüş fiyatında da benzer bir yükseliş görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları ve altın yorumları...