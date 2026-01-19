Altında yeni rekor! İşte güncel fiyatlar
Altın fiyatları küresel ekonomiye dair yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerden destek alarak yükselişine devam ediyor.
Altında yeni zirve seviyeler test edildi. Hem gram altın hem de ons altın fiyatında görülen rakamlar yatırımcının dikkatini çekerken çeyrek altın fiyatı da araştırılan rakamlar arasında. Diğer yandan gümüş fiyatında da benzer bir yükseliş görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları ve altın yorumları...
Altın fiyatları yükseliş trendine devam ederken yeni zirve seviyeler de görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili hamleleri ve AB ülkelerinin tepkisi jeopolitik gerilimlerin başlıca sebeplerinden oldu. Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdiği belirtiliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Gram altın fiyatları yeni günde 6527 TL ile zirve seviyesini test etti. Gün içinde en yüksek 6527 TL, en düşük 6385 TL seviyesi görülürken gram altın fiyatı saat 08.02 itibarıyla 6.493 TL seviyelerinde seyrediyor. Ons altın da 4690 dolar ile zirve seviyeyi test etti. Gün içinde en yüksek 4690 dolar, en düşük 4589 dolar seviyesi görülürken ons altın fiyatı saat 08.18 itibarıyla 4.670 dolar seviyesinde seyrediyor.
19 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ONS ALTIN Ons altın fiyatı saat 08.15 itibarıyla 4.669 dolar seviyesinde.
GRAM ALTIN Gram altın fiyatları saat 08.00 itibarıyla 6.488 TL seviyesinde.
ÇEYREK ALTIN Çeyrek altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 10.609 TL seviyesinde.
YARIM ALTIN Yarım altın fiyatı saat 08.01 itibarıyla 21.218 TL seviyesinde.
ATA ALTIN Ata altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 44.382 TL seviyesinde.
GREMSE ALTIN Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.13 itibarıyla 108.137 TL seviyesinde.
