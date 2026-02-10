Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!
Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de 600 bin satış rakamına ulaşırken, Clio modelinin yeni versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu...
Geçen yıl 51 bin 717 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden Clio, yenilenen tasarımı ve artan donanım seviyesiyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor.
İzmir'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio'nun yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'de nesiller boyunca milyonlarca kullanıcının "yol arkadaşı" olduğunu belirtti.
TASARIM VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER
Markanın "duygusal teknoloji" tasarım dilini yansıtan yeni model, boyutlarındaki artışla dikkati çekiyor. Uzunluğu 66 milimetre artarak 4,12 metreye ulaşan Clio'da, genişlik 1,77 metre, aks mesafesi ise 2 bin 591 milimetre olarak ölçülüyor.
Araca "Yakut Kırmızı" ve "Zümrüt Yeşil" renk seçenekleri eklenirken, "Beyaz", "Kaya Gri", "Mineral Gri", "Yıldız Siyah" ve "Demir Mavi" renkleriyle toplamda 7 farklı renk alternatifi sunuluyor.
İç mekanda 10,1 inçlik çift ekran ve yeni direksiyon simidi kullanılırken, 48 renkli ortam aydınlatması ve "esprit Alpine" versiyonunda sunulan "Alcantara" döşeme seçenekleriyle kabin, modern bir kimliğe bürünüyor.
Modelde, "Google Entegre OpenR Link" sistemi standart olarak geliyor. İlerleyen dönemde, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini de sisteme dahil edilecek. Gemini, doğal sohbet yeteneği ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle sürüş deneyimine yardımcı olacak.
"GSR2.3" standartlarına tam uyumlu modelde, Aktif Sürüş Yardımı, 360 derece çevre görüş kamerası ve acil duruş asistanı gibi 25 farklı sürüş destek sistemi (ADAS) yer alıyor.
Renault'nun yenilikçi çözümü "My Safety" butonu sayesinde sürücüler, her çalıştırmada devreye giren güvenlik ayarlarını tek bir tuşla kişiselleştirebiliyor.
CMF-B platformu üzerinde yükselen Yeni Clio'da mühendislik çalışmalarıyla sürtünme katsayısı (cW) 0,32'den 0,30'a düşürülerek, yakıt verimliliği ve rüzgar direnci optimize edildi.
Yeni Clio'nun akustik konfor ve manevra kabiliyeti de yükseltildi. Ön cam sütunlarında kullanılan yeni yalıtım köpükleri kabin gürültüsünü azaltırken, 10,4 metrelik dönüş çapı ise şehir içi manevraları kolaylaştırmayı hedefliyor.Model, 391 litreye ulaşan bagaj hacmi ve 40 milimetre alçaltılan bagaj eşiğiyle günlük kullanım pratikliğini artırmayı da amaçlıyor.
FİYATI BELLİ OLDU
Yeni Clio, 1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Lansmana özel olarak ilk 1000 müşteriye aracın fiyatı 1 milyon 749 bin lira olarak sunulurken, mevcut Clio sahiplerine 50 bin lira takas desteği ile 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sağlanıyor./ kaynak: internethaber
