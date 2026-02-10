  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme ABD'de yargıç kararını verdi! Rümeysa Öztürk’un davası ile ilgili flaş gelişme Dul aylığında “ömür boyu” dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler Dikkat hesaplarınız boşaltılabilir! Bu siteler sahte çıktı! Türkiye'nin gündeminde bu kadın var! Çılgınlık zamanında yaptırdım ama tövbe ettim Yeniden Refah’tan istifa etmişti! Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar’ın ‘Erdoğan’ çıkışı birilerini fena sarstı Ev kazasında ölen çocuk sayısı korkunç! Borsalarda iyimserlik yükselişi! Kasıla kasıla ekranlarda boy gösteriyordu! Hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Sıfırdan iş kurdu! 30 yılda Türkiye'nin dört bir yanına proje yaptı
Otomotiv
15
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Fransız otomobil devi Renault, Türkiye'de 600 bin satış rakamına ulaşırken, Clio modelinin yeni versiyonunu Türkiye pazarında satışa sundu...

#1
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Geçen yıl 51 bin 717 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden Clio, yenilenen tasarımı ve artan donanım seviyesiyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

#2
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Kampanya kapsamında 200 bin liraya kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı da bulunuyor.

#3
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

İzmir'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Clio'nun yalnızca bir otomobil değil, Türkiye'de nesiller boyunca milyonlarca kullanıcının "yol arkadaşı" olduğunu belirtti.

#4
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

TASARIM VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

#5
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Markanın "duygusal teknoloji" tasarım dilini yansıtan yeni model, boyutlarındaki artışla dikkati çekiyor. Uzunluğu 66 milimetre artarak 4,12 metreye ulaşan Clio'da, genişlik 1,77 metre, aks mesafesi ise 2 bin 591 milimetre olarak ölçülüyor.

#6
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Araca "Yakut Kırmızı" ve "Zümrüt Yeşil" renk seçenekleri eklenirken, "Beyaz", "Kaya Gri", "Mineral Gri", "Yıldız Siyah" ve "Demir Mavi" renkleriyle toplamda 7 farklı renk alternatifi sunuluyor.

#7
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

İç mekanda 10,1 inçlik çift ekran ve yeni direksiyon simidi kullanılırken, 48 renkli ortam aydınlatması ve "esprit Alpine" versiyonunda sunulan "Alcantara" döşeme seçenekleriyle kabin, modern bir kimliğe bürünüyor.

#8
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Modelde, "Google Entegre OpenR Link" sistemi standart olarak geliyor. İlerleyen dönemde, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini de sisteme dahil edilecek. Gemini, doğal sohbet yeteneği ve kesintisiz konuşma algılama özellikleriyle sürüş deneyimine yardımcı olacak.

#9
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

"GSR2.3" standartlarına tam uyumlu modelde, Aktif Sürüş Yardımı, 360 derece çevre görüş kamerası ve acil duruş asistanı gibi 25 farklı sürüş destek sistemi (ADAS) yer alıyor.

#10
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Renault'nun yenilikçi çözümü "My Safety" butonu sayesinde sürücüler, her çalıştırmada devreye giren güvenlik ayarlarını tek bir tuşla kişiselleştirebiliyor.

#11
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

CMF-B platformu üzerinde yükselen Yeni Clio'da mühendislik çalışmalarıyla sürtünme katsayısı (cW) 0,32'den 0,30'a düşürülerek, yakıt verimliliği ve rüzgar direnci optimize edildi.

#12
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Yeni Clio'nun akustik konfor ve manevra kabiliyeti de yükseltildi. Ön cam sütunlarında kullanılan yeni yalıtım köpükleri kabin gürültüsünü azaltırken, 10,4 metrelik dönüş çapı ise şehir içi manevraları kolaylaştırmayı hedefliyor.Model, 391 litreye ulaşan bagaj hacmi ve 40 milimetre alçaltılan bagaj eşiğiyle günlük kullanım pratikliğini artırmayı da amaçlıyor.

#13
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

FİYATI BELLİ OLDU

#14
Foto - Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! Rakiplerine büyük fark attı!

Yeni Clio, 1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Lansmana özel olarak ilk 1000 müşteriye aracın fiyatı 1 milyon 749 bin lira olarak sunulurken, mevcut Clio sahiplerine 50 bin lira takas desteği ile 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sağlanıyor./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap
Gündem

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap

Sayın Bilal Erdoğan’ın son dönemde medyada ve halkın arasında daha sık boy göstermesi, siyaset kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Bu h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23