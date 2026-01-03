  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
21
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

Türkiye'de her kulübün kendine özgü, takımına tutkuyla bağlı taraftar grupları bulunuyor. Tribün kültürüyle adından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sizler için derledi. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...

#1
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...Türkiye'de Süper Lig'den alt liglere kadar, takımlarını evde ya da deplasmanda yalnız bırakmayan, galibiyette sevinen, mağlubiyette üzülen sadık taraftar grupları bulunuyor. Tribünlerde oluşturdukları atmosferle adlarından söz ettiren bu grupları yapay zeka ChatGPT sıraladı. İşte Türkiye'nin en ateşli taraftar grupları...

#2
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

20-)Gaziantep - Rafıklar

#3
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

19-)Sivasspor - Yiğidolar

#4
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

17-)Antalyaspor - 07 Gençlik

#5
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

16-)Alanyaspor - Yörükler

#6
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

15-) Karşıyaka - KSK Çarşı

#7
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

14-) Gençlerbirliği - KaraKızıl

#8
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

13-)Adana Demirspor - Mavi Şimşekler

#9
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

12-)Altay - Forza Altay

#10
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

11-)Ankaragücü - Gecekondu

#11
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

10-)Göztepe - Yalı

#12
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

9-) Kocaelispor - Hodri Meydan

#13
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

8-)Samsunspor - Şirinler

#14
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

7-)Sakaryaspor - Tatangalar

#15
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

6-) Kayserispor - Kapalı Kale

#16
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

5-) Bursaspor - Teksas

#17
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

4-)Fenerbahçe - Genç Fenerliler

#18
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

3-) Beşiktaş - Çarşı

#19
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

2-)Trabzonspor - Vira

#20
Foto - Türkiye'nin en ateşli taraftar grubu belli oldu! Bakın ilk sırada hangi takım var

1-) Galatasaray - ultraAslan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti
Gündem

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

Ulaşamayacağı ciğere ‘murdar’ misali sahte diploması iptal olunca cumhurbaşkanlığı adayı olma hayali suya düşen yılın uyanığı İmamoğlu, Cumh..
TAG Otoyolu'nda yolculuk yapacaklar dikkat
Yerel

TAG Otoyolu'nda yolculuk yapacaklar dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurusuna göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 2 ile 6. kilometreleri arasında kapsamlı bi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23