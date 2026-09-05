Türkiye'nin en aktif volkanlarından biriydi! “Krateri adeta cehennem çukuru gibiydi
Türkiye'nin en aktif volkanlarından biri olarak bilinen, son olarak 171 yıl önce faaliyet gösteren Van’daki Tendürek Dağı'nın kraterine inen doğasever ve Arkeolog Onur Benli ile dağcı Zayim Cemal Altay, gaz ve buhar çıkışlarını görüntülemeyi başardı. Bazı gaz çıkışlarının bulunduğu bacaların sıcaklığını 84 derece olarak ölçtüklerini belirten Benli, "Fümerol bölgesi adeta bir cehennem çukuruydu. Kayaların arasından kükürtlü gazların sızdığını görmek ve o kokuyu almak son derece etkileyiciydi" diye konuştu.