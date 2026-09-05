Türkiye'nin en aktif volkanlarından biriydi! “Krateri adeta cehennem çukuru gibiydi

Kraterdeki gözlemlerini anlatan Onur Benli, daha önce varlığı bilinen ancak görüntülenmesi oldukça sınırlı olan gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti. Benli, "Ülkemizin en aktif yanardağı olarak bilinen Tendürek Dağı'nın kraterine indik. Hayatımda gördüğüm en dehşet verici manzaralardan bir tanesiydi. Burada çok önemli gözlemler yapmayı başardık. Daha önce varlığı bilinen ancak herhangi bir görüntüsü bulunmayan Tendürek kraterinin fümerol, yani gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemledik ve kayıt altına almayı başardık" dedi.