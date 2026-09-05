A101'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 10 Eylül 2026 A101 Aldın Aldın Kataloğu
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmayın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmayın!
SEG ST24220S0D Buzdolabı 15.999 TL
Samsung 70U8000H 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL Philips 65PUS7000/62 65' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 40.999 TL Onvo 40VQ80F3FA 40' Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 10.499 TL HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 20.999 TL
OVION V8 Lite 4/128 GB Cep Telefonu 6.799 TL Piranha 8885 2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma 529 TL Piranha 5615 1+1 Stereo RGB Gaming Hoparlör 399 TL Piranha 2144 RGB Kulak Üstü Gaming Kulaklık 499 TL Piranha 7634 RGB Gaming Mouse 179 TL Piranha 2074 RGB Kulak İçi Gaming Kulaklık 549 TL Piranha 45640 Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL
Sinbo STM-5849 Retro Elektrikli Çay Makinesi 1.899 TL Akel AF016 Termostatlı Yuvarlak Fırın 2.199 TL Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 1.399 TL English Home SCD 8100 Seramik Saç Düzleştiricisi 999 TL Kiwi KSC-4223 Buharlı Temizleyici 1.299 TL English Home SHS 8100 Hava Üflemeli Saç Kurutma & Şekillendirme Seti 4.999 TL Kiwi KSI-6490 Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici 2.999 TL Homend 1258H Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.499 TL Kiwi KEB-4309 Yumurta Pişirici 499 TL Kiwi Cam Temizleme Robotu 6.499 TL Piranha PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 2.399 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 55 TL Kütahya Porselen Servis Tabağı 140 TL Kütahya Porselen Yemek Tabağı 135 TL Kütahya Porselen Pasta Tabağı 125 TL Kütahya Porselen Kase 125 TL Nehir Çay Kaşığı 30 TL Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 45 TL Nehir Servis Gereçleri 159 TL LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL Sarten Tekli Kavanoz Kapağı 2,90 TL TantiTone 2'si 1 Arada Kapaklı Termos Bardak 489 TL Hascevher Mini Pişirme Ürünleri Wok / Grill Tava / Sütlük 249 TL Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 249 TL Paşabahçe Bouquet Kase 4'lü 299 TL Çift Cidarlı Kalpli Borosilikat Kupa 350 ml 149 TL Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 119 TL Çok Amaçlı Kesim Panosu 149 TL Çok Amaçlı Mini Rende 64,50 TL Metaltex Yağ Sıçratmaz 119 TL Erzak Kabı 2.3 L 169 TL Erzak Kabı 1.9 L 149 TL Stantlı Baharatlık 3'lü 219 TL Sprey Yağlık 100 ml 79,50 TL Çelik Matara Otobüs 799 TL Sevimli Pipet 4'lü 59,50 TL Vip Ahmet Çok Amaçlı Sunum Tepsisi 189 TL Vip Ahmet Bulut Sunum Tepsisi 149 TL Vip Ahmet Kristal Şekerlik 1.3 L 99,50 TL Vip Ahmet Kristal Şekerlik 700 ml 89,50 TL Saklama Kabı 800 ml 49,50 TL Kilitli Saklama Kabı 3'lü 249 TL Cam Tuzluk 105 cc 29,50 TL Limon Pres 49,50 TL Metaltex 2 Katlı Sepet 399 TL Esnek Tabanlı Dondurucu Saklama Kabı 600 ml 29,50 TL Esnek Tabanlı Dondurucu Saklama Kabı 1 L 49,50 TL Poşet Düzenleyici 129 TL Sera Büzgülü Kokulu Çöp Torbası 10'lu Orta Boy 35 TL Sera Orta Boy Buzdolabı Poşeti 30'lu 19,50 TL Sera Kilitli Poşet 12'li 49,50 TL
Zorluteks Taraftar Lisanslı Kırlent 199 TL Zorluteks Taraftar Lisanslı Çarşaf Seti 499 TL Zorluteks Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 849 TL Erkek Atlet 129 TL Patik Çorap 2'li 129 TL Soket Çorap 2'li 129 TL Bolero Kadın Erkek Spor Çorabı 2'li 59,50 TL Pierre Cardin Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 699 TL Pens ve Lastik Toka 39,50 TL Yapay Sarmaşık Çiçek 99,50 TL Havlubel Boxer 129 TL Uzun Soket Çorap 2'li 149 TL Koltuk Yanı Keçe Organizer 249 TL Katlanır Basamaklı Tabure 499 TL Ayaklı Askı 499 TL Mini Ütü Masası 299 TL Midi Ütü Masası 749 TL Kirli Çamaşır Sepeti 50 L 349 TL Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL Çalışma Koltuğu 1.999 TL
Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL Revolt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL VOLTA VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL Oyuncak Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL Barbie Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 579 TL Nubi Surprise Fluffy Buddies Sürpriz Hayvan Karakterleri 219 TL Oyuncak 39 Parça Bloklu Market Arabası 399 TL Lisanslı Top 95 TL Keçe Çıkartma Kitabım 199 TL MGS Mr. Chef'in Mutfağı 699 TL Oyuncak Almira Yıldız Elbiseli Örgülü Bebek 149 TL Be Smart Oyuncak Renkli Ahşap Balık 299 TL Be Smart Oyuncak Ahşap Kirpi Bul-Tak 189 TL MGS Oyuncak Yazar Kasa 319 TL MGS Oyuncak Römorklu Araba 299 TL MGS Oyuncak Ellys World Hastane ve Okul Seti 199 TL MGS Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 369 TL Sessiz Top 199 TL Oyuncak Mini Waffle 144 Parça 229 TL MGS Oyuncak İnşaat Merkezi 269 TL Büyük Çocuk Koltuğu 289 TL Oyuncak Ev Aletleri 149 TL MGS Oyuncak Almira Makyaj Odası 269 TL ÇLK Toys Oyuncak İş Araçları 139 TL Çocuk Akademi Maskeli Kahramanlar Kitabı 89,50 TL Çocuk Akademi Hikaye Kitabı 39,50 TL Zoe Memory Chess Kutu Oyunu 149 TL 5 Çekmeceli Organizer 349 TL
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