Hürmüz Boğazı faktörü: Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Gübre fiyatlarındaki yükseliş yalnızca ABD ile sınırlı değil. Hindistan da üre ve fosfatlı gübrenin yüzde 40'tan fazlasını Orta Doğu'dan temin ediyor. Bölgedeki tedarik sorunları hem ithalatı hem de ülke içindeki üretimi olumsuz etkiledi.Analistler, küresel gübre piyasasının İran savaşı başlamadan önce de Çin'in ihracat kısıtlamaları ve Avrupa'daki üreticilerin Rus gazındaki kesintiler nedeniyle üretimi azaltması sonucu zaten sıkışık olduğunu belirtiyor. Son gelişmelerle birlikte üre fiyatlarının savaş öncesine göre ton başına yaklaşık 80 dolar arttığı ifade ediliyor