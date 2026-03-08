  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor! 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi Hürmüz Boğazı faktörü: Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda Pezeşkiyan’dan yeni ‘komşu ülkeler’ açıklaması: Karşılık veririz Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin Türk F-16’ları daha gitmeden çıra gibi tutuştular: “Bölgede yeni bir gerçeklik doğuyor” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken “Erdoğan ve Bahçeli” açıklaması 140 bin lira cezası var: İşte APP ile normal plakanın farkı!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

ABD-İsrail İran savaşıyla altında beklenen yükseliş gelmeyince kâr satışına yönelen yatırımcılar, ikinci el otomobil pazarına yöneldi. Bayram öncesi ikinci el satışlarda artış kaydedildi

#1
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve sıcak çatışma haberleri küresel piyasalarda temkinli bir hava estirirken, Türkiye’de yatırımcının yön arayışı dikkat çekiyor. Savaşın ilk günlerinde altının hızla yükselmesi beklenirken, ons ve gram altında artış sınırlı kaldı. Uzmanlar, bunun nedeni yeni alımların az, mevcut yatırımcıların kâr satışına yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bayram öncesi dönemde elindeki altını bozduran bazı yatırımcılar rotasını ikinci el otomobil piyasasına çevirirken, bazıları ise dolara yöneldi.

#2
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğu göstermese de satış tarafında belirgin hareketlilik görülüyor. Gram altındaki yükseliş ılımlı kalırken, küresel piyasalarda ons altın güvenli liman talebiyle destek buluyor.

#3
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

Gözle görülür bir showroom trafiği Uzun süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşanıyor. Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araçlı girmek isteyen aileler ve yatırım amaçlı otomobil düşünenler galerilere yöneliyor. Ancak talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmüyor. Sadece belirli segmentlerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor.

#4
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

Orta segmente ilgi İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirterek şunları söyledi:

#5
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

"Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir."

#6
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten ise talepteki değişime dikkat çekti. Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre Taşöğüten, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirterek “Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı” dedi. (Ekonomim)

#7
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

#8
Foto - Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! "Size gerçekler asla söylenmiyor"
Gündem

İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor”

İsrail’den dönen Hintli gazeteci yaşadıklarını anlattı: “İsrail’in çok övülen teknolojisi çökmüş durumda. Size gerçekler asla söylenmiyor”..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.
ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar yaşanırken ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"
Gündem

Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"

Kur'an'a Hizmet Vakfı, Ayhan Şengüler'in vakıfla hiçbir bağlantısı olmadığını resmi raporla belgeleyerek vakıf hakkında yürütülen iftira kam..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23