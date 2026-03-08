Ciltteki kolajen yıkımını durduruyor! Faydaları saymakla bitmiyor! Cilt bakım rutini mi?

Demlenip soğutulmuş bir tatlı kaşığı yeşil çay, bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir çay kaşığı bal ile karıştırılıyor. Eğer isterseniz içerisine pirinç unu ekleyerek maskenin aydınlatıcı bir etki kazanmasını sağlayabilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürerek 15 dakika bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın. Uzmanlar, bu maskeyi haftada en fazla 1-2 defa kullanmanın yeterli olacağını vurguluyor.