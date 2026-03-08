  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altınlarını satan ikinci el otomobile koşuyor! 1+1 dairede hayata tutundu! Depremde ailesini kaybetti, pes etmedi Hürmüz Boğazı faktörü: Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda Pezeşkiyan’dan yeni ‘komşu ülkeler’ açıklaması: Karşılık veririz Uzman isim uyardı: Çocuğunuzun kalp hastası olmasını istemiyorsanız bu 5 öneriye dikkat edin Türk F-16’ları daha gitmeden çıra gibi tutuştular: “Bölgede yeni bir gerçeklik doğuyor” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken “Erdoğan ve Bahçeli” açıklaması 140 bin lira cezası var: İşte APP ile normal plakanın farkı!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken “Erdoğan ve Bahçeli” açıklaması

"Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun bilinmeyenlerini anlattı.

1
#1
Foto - Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması

Samsun'un Canik ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde doğup büyüyen Celal Karatüre, "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi ile ünlü oldu. Ailesi ve mahalle sakinleri, Celal Karatüre ile gurur duyduklarını söyledi. Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun çocukluğundan beri ilahiyle iç içe olduğunu anlattı. "Celal'in yaptığı işlerden herkes gibi babası olarak ben de gurur duyuyorum. Çocukluğundan beri elinde tef, her yerde ilahi söylüyordu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık" diyen Sezgin Karatüre, oğlunun başarılarını coşkuyla ve gururla takip ettiklerini belirtti.

#2
Foto - Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması

Şeker ve kalp hastalıkları ile bir bacağını kaybetmiş olmasına rağmen oğlunun başarılarını görünce duygulandığını söyleyen Karatüre, "Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı, Celal'i işe almıştı. Bir süre çalıştı, daha sonra işten ayrılarak İstanbul'a gitti. Bu kadar ünlü olacağını bilmiyorduk. Oğlum söylediği ilahi ile herkese ‘Allah' dedirtti. Allah herkese benim gibi hayırlı evlat nasip etsin. Televizyonlara çıkıyor, her yere çıkıyor. Meşhur oldu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık. Çocuğumu görünce ağlıyorum, ‘maşallah' diyorum. Nereden, nereye geldi" dedi. Sezgin Karatüre, Celal'in kazandığı parayla ilgili olarak da, "Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması

Bazı kesimlerin Celal'i eleştirmesini anlamadığını belirten baba Karatüre, "Celal'in ilahi söylemesinden neden rahatsız oluyorlar? Sadece Celal mi söylüyor, herkes söylüyor. Celal herkesten daha farklı ilahi söylüyor. Celal'in sayesinde ilahi herkesin diline yayıldı. Celal'e destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun" diye konuştu.

#4
Foto - Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması

Mahalle sakinleri de Celal Karatüre'nin başarısını kutlayarak, "Celal ile gurur duyuyoruz. Bizim adımızı duyurdu. Romanları Türkiye'ye güzel tanıttı. Her yerde, okulda bile ilahisi çalıyor, söyleniyor. İlahisi artık içimize işledi. Zikir bilmeyen kişilerdik, zikre başladık. ‘Hav hav' diyen adam kazandı, ‘Allah' diyen kazanamazsa halimiz ne olur? Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey bile Celal'i tebrik etti. Vatandaşlar da bizi desteklemeye devam etsin" şeklinde konuştular.

#5
Foto - Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması

29 yaşındaki Celal Karatüre'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken "Erdoğan ve Bahçeli" açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

baktım düşündüm

samsunlu bu sahıs teber cingen roman vatandaslarımızdan birisi güzel eski durumu nedir bakmak lazım menzilci gözüküyor galiba neyse ::))
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! "Size gerçekler asla söylenmiyor"
Gündem

İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor”

İsrail’den dönen Hintli gazeteci yaşadıklarını anlattı: “İsrail’in çok övülen teknolojisi çökmüş durumda. Size gerçekler asla söylenmiyor”..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.
ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Dünya

ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamalar yaşanırken ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.
Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"
Gündem

Kur'an'a Hizmet Vakfı'ndan açıklama: "Sistematik iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız"

Kur'an'a Hizmet Vakfı, Ayhan Şengüler'in vakıfla hiçbir bağlantısı olmadığını resmi raporla belgeleyerek vakıf hakkında yürütülen iftira kam..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23