Tüm Türkiye onu konuşuyor... Celal Karatüre’nin babasından dikkat çeken “Erdoğan ve Bahçeli” açıklaması

Şeker ve kalp hastalıkları ile bir bacağını kaybetmiş olmasına rağmen oğlunun başarılarını görünce duygulandığını söyleyen Karatüre, "Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı, Celal'i işe almıştı. Bir süre çalıştı, daha sonra işten ayrılarak İstanbul'a gitti. Bu kadar ünlü olacağını bilmiyorduk. Oğlum söylediği ilahi ile herkese ‘Allah' dedirtti. Allah herkese benim gibi hayırlı evlat nasip etsin. Televizyonlara çıkıyor, her yere çıkıyor. Meşhur oldu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık. Çocuğumu görünce ağlıyorum, ‘maşallah' diyorum. Nereden, nereye geldi" dedi. Sezgin Karatüre, Celal'in kazandığı parayla ilgili olarak da, "Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin" ifadelerini kullandı.