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#1
Foto - Erdoğan'dan CHP talimatı!

AK Parti MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'deki liderlik ve yönetim tartışmalarının tamamen partinin kendi iç meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin bu süreçle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

#2
Foto - Erdoğan'dan CHP talimatı!

Erdoğan, CHP'nin genel başkanlık koltuğunda kimin oturduğunun kendileri açısından önem taşımadığını belirterek, önceliklerinin millete hizmet ve Türkiye'nin gündemindeki konular olduğunu söyledi. CHP'de yaşanan tartışmaların demokrasiye zarar vermemesini temenni ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların ve ortaya çıkan tepkilerin demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Erdoğan'dan CHP talimatı!

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin odağını "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara çevirmesi gerektiğini de ifade etti.

#4
Foto - Erdoğan'dan CHP talimatı!

Cumhur İttifakı'nın bu süreçte önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması için kurmaylarına talimat verdi.

#5
Foto - Erdoğan'dan CHP talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere edip hayata geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Erdoğan'dan CHP talimatı!

AK Parti kaynakları, önümüzdeki süreçte "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemelere ağırlık verileceğini belirtti.

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Yorumlar

ata

chp çıbandır... siz kaşımayın... iyileştirmeye çalışmayın... kendi kendine yokolmasını bekleyin... yoksa genç yaşta vefat eden yavuz bir hakanımız gibi oluruz, demiş olabilir...
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