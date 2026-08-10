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Günün en acı haberi İzmir'den

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AA Giriş Tarihi:

Günün en acı haberi İzmir'den

Günün en acı haberi İzmir'den geldi. Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi vefat etti.

#1
Foto - Günün en acı haberi İzmir'den

Şirintepe Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Günün en acı haberi İzmir'den

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Günün en acı haberi İzmir'den

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ile 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu.

#4
Foto - Günün en acı haberi İzmir'den

Olay yerindeki incelemenin ardından anneanne ile torunu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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