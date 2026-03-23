  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk kahvesi içmek zararlı mı? Bahane etmeyin bir fincan için: Çok kolay, ip gibi inceltip enerji yapar Türkiye'ye ekstradan 12 adet Eurofighter savaş uçağı verecek ülkeyi açıkladılar! İsmini duyan 'bu nasıl olur' dedi Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş Yunanistan'da ABD savaş gemisi hareketliliği
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

Altın Türk insanının vazgeçilmez yatırım aracı olarak biliniyor. Türkiye’de altın zengini olan şehirler belli oldu. İşte o şehirler...

1
#1
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

Altın fiyatlarındaki dalgalanma tüm dünyayı derinden etkiledi. ABD, İsrail ve İran arasında hız kesmeden devam eden çatışma neticesinde petrol fiyatlarındaki hareketlilik tüm piyasaları sallarken, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Bu kapsamda Türkiye’de altın zengini şehirler de yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de altın tarih boyunca yatırımcının güvenli limanı oldu. Her ne kadar günümüzde radikal iniş ve çıkışlara imza atsa da yastıkaltı altın birikimi yıllar boyunca popülaritesini hiç kaybetmedi. Farklı kültürler birikimlerini farklı şekillerde yaparken, Türkiye’de bazı şehirler özellikle tercihini altından yana kullandı. İşte Türkiye’nin yastıkaltı altın zengini olan illeri…

#3
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

10) ESKİŞEHİR: 16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

#4
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

9) MANİSA 16,50 MİLYAR TL

#5
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

8) MERSİN 20,46 MİLYAR TL

#6
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

7) MUĞLA 20,50 MİLYAR TL

#7
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

6) BALIKESİR 20,74 MİLYAR TL

#8
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

5) ADANA 22,40 MİLYAR TL

#9
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

4) KONYA 29,50 MİLYAR TL

#10
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

3) KOCAELİ 34,73 MİLYAR TL

#11
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

2) ANTALYA 43.64 MİLYAR TL

#12
Foto - Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş

1) BURSA 42.85 MİLYAR TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler
Gündem

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

UCM’de Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD yaptırımları nedeniyle kredi kartl..
Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş
Gündem

Darbecilere özenip korsan metin okumuştu... Kılıç kaldıran Ebru Eroğlu'na mahkemeden soğuk duş

Komutanının emrini çiğneyip yürürlükten kaldırılan yemin metnini okuyup kılıç kaldıran ve siyasi slogan atan Ebru Eroğlu, TSK'dan ihraç edil..
Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!
Gündem

Pekin'den dünyaya sert uyarı! Kırmızı çizgi aşıldı!

Çin’in Orta Doğu özel temsilcisi Zhai Jun, bölgede tırmanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulunarak tarafları derhal ateşkes ilan etmey..
Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi
Dünya

Muhalefetin çağrısıyla sokağa indiler! Başbakanlık konutu ateşe verildi

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar giderek şiddetlenmeye başlandı. Göstericiler, Başbakanlık konutuna molotof ve havai fişeklerle sal..
İran'da casus avı! 25 kişi kelepçelendi: Siyonistlerin "medya merkezi" deşifre edildi!
Gündem

İran'da casus avı! 25 kişi kelepçelendi: Siyonistlerin "medya merkezi" deşifre edildi!

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü dev operasyonlarla ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı öne sürülen dev bir şebekeyi çök..
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir
Gündem

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir

İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23