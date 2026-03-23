Türkiye'nin altın zengini olan ili belli oldu! Kentte hazine varmış da haberimiz yokmuş
Altın Türk insanının vazgeçilmez yatırım aracı olarak biliniyor. Türkiye’de altın zengini olan şehirler belli oldu. İşte o şehirler...
Altın fiyatlarındaki dalgalanma tüm dünyayı derinden etkiledi. ABD, İsrail ve İran arasında hız kesmeden devam eden çatışma neticesinde petrol fiyatlarındaki hareketlilik tüm piyasaları sallarken, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Bu kapsamda Türkiye’de altın zengini şehirler de yeniden gündeme geldi.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de altın tarih boyunca yatırımcının güvenli limanı oldu. Her ne kadar günümüzde radikal iniş ve çıkışlara imza atsa da yastıkaltı altın birikimi yıllar boyunca popülaritesini hiç kaybetmedi. Farklı kültürler birikimlerini farklı şekillerde yaparken, Türkiye’de bazı şehirler özellikle tercihini altından yana kullandı. İşte Türkiye’nin yastıkaltı altın zengini olan illeri…
10) ESKİŞEHİR: 16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
9) MANİSA 16,50 MİLYAR TL
8) MERSİN 20,46 MİLYAR TL
7) MUĞLA 20,50 MİLYAR TL
6) BALIKESİR 20,74 MİLYAR TL
5) ADANA 22,40 MİLYAR TL
4) KONYA 29,50 MİLYAR TL
3) KOCAELİ 34,73 MİLYAR TL
2) ANTALYA 43.64 MİLYAR TL
1) BURSA 42.85 MİLYAR TL
