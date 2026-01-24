  • İSTANBUL
21. Şehir Hastanesi Türkiye'ye hayırlı olsun! Açılış kurdelesini Başkan Erdoğan kesti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'a yapıldı. Hastanenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bakanlık hastaneyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye başlarken, hastanenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şehir hastanesi ve tamamlanan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a geldi.

Erdoğan'ın gelişi için il genelinde tedbirler alınırken, Aydın Şehir Hastanesi'nde de hazırlıklar tamamlandı. Ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek olan ve bayraklarla donatılan Aydın Şehir Hastanesi'nin, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 11 yeni sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı

"Aydın'ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diyen Erdoğan, toplu açılış töreninde Aydın Şehir Hastanesi'ni şu sözlerle anlattı: Sevgili Aydınlılar, çok değerli kardeşlerim; şimdi bugün burada niye varız? Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz.

65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla; üç MR, üç tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden "Aydın’ımızın sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde artıracak 11 yeni sağlık tesisimiz, vatandaşlarımızın şifası için kapılarını açıyor." notuyla yaptığı paylaşımda tesislerin kapasite ve cihaz sayısı gibi detaylarını aktardı:

Yorumlar

Gurbetçi

Ah ah bu adamın kıymetini bir bilseler
