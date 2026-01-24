21. Şehir Hastanesi Türkiye'ye hayırlı olsun! Açılış kurdelesini Başkan Erdoğan kesti

Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden "Aydın’ımızın sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde artıracak 11 yeni sağlık tesisimiz, vatandaşlarımızın şifası için kapılarını açıyor." notuyla yaptığı paylaşımda tesislerin kapasite ve cihaz sayısı gibi detaylarını aktardı: