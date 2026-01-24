Avrupa haritası değişebilir! Yeniden alevlenen tartışma konuşuluyor: İki ülke birleşiyor mu?

Sandu’nun sözleri ülkede sert tepkilere yol açtı. Rusya yanlısı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı’nın Romanya vatandaşlığına da sahip olmasını gündeme getirerek tarafsızlığını sorguladı. Daha da önemlisi, Rusya destekli ayrılıkçı bölgeler Transdinyester ve Gagavuzya’dan peş peşe açıklamalar geldi. Radio Moldova’ya konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise daha temkinli bir ton benimsedi. Popşoi, Romanya ile birleşme gibi tarihi bir kararın ancak Moldova vatandaşlarının büyük çoğunluğunun desteğiyle alınabileceğini vurguladı. "Bu tür bir referandumda halkın iradesi belirleyici olur. Geniş bir toplumsal mutabakat olmadan böyle bir adım atılamaz" diyen Popşoi, mevcut koşullarda birleşmenin yakın vadede zor göründüğünü ima etti. Son kamuoyu yoklamalarına göre Moldova halkının yalnızca yüzde 30’u Romanya ile birleşmeyi destekliyor. Ancak ülkedeki nüfusun önemli bir bölümünün Rusça konuşması ve Rusya’nın bölgedeki siyasi etkisi, toplumdaki bölünmeyi derinleştiriyor. Buna karşın bazı analistler, askeri ya da büyük bir siyasi kriz yaşanması halinde bu oranın hızla artabileceğini ve birleşmenin "kaçınılmaz" hale gelebileceğini savunuyor. Moldova ile Romanya’nın birleşmesi şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünse de, Sandu’nun sözleri Avrupa’da sınırların yeniden tartışılmaya başlanabileceğinin ilk işareti olarak yorumlanıyor.