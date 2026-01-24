Avrupa haritası değişebilir! Yeniden alevlenen tartışma konuşuluyor: İki ülke birleşiyor mu?

Sandu, Moldovalıların çoğunluğunun şu an için birleşmeye sıcak Moldova, tarih boyunca komşu imparatorluklar ve büyük devletler arasında yer değiştirmiş, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmıştı. Romanya ile ortak dil, kültür ve tarih paylaşan Moldova’da bugün yaklaşık 1,5 milyon kişinin Romanya vatandaşlığına da sahip olması, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendiriyor. Uzmanlara göre bu durum, olası bir birleşme senaryosunu teknik olarak kolaylaştırsa da siyasi ve güvenlik boyutunda ciddi riskler barındırıyor.