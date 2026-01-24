  • İSTANBUL
Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz
Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yeni bir savunma merkezinin kurulumu için harekete geçtiklerini söyledi.

Foto - Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz

Dobrindt, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ülkedeki kurumlara, altyapıya ve şirketlere yönelik sürekli siber saldırılar yapıldığını belirtti.

Foto - Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz

Rusya yanlısı hackerlerin geçen yıl Münih Güvenlik Konferansına saldırdığını ifade eden Dobrindt, saldırıların çoğu kez devlet istihbarat servisleriyle bağlantıları olan ve bu servisler tarafından finanse edilen gruplar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Foto - Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz

Dobrint, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Karşılık vereceğiz, ülke dışında da. Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz." diye konuştu. Bunlara yönelik önlemler de alacaklarını vurgulayan Dobrindt, "Hibrit tehditlere karşı yeni bir savunma merkezi kurmayı planlıyoruz. Resmi bilgileri, federal ve eyaletlerin bulgularını ve gerekli savunma stratejilerini bir araya getirmeliyiz." dedi.

Foto - Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz

Dobrindt, bu merkezin şu anda iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından hazırlandığını ve bu yıl içinde faaliyete geçmesinin planlandığını anlattı.

Foto - Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz

Alman istihbarat servislerine özellikle dijital alanda bilgi toplama ve diğer faaliyetlerde yeni yetkiler verilmesi gerektiğini vurgulayan Dobrindt, "Çok uzun süre başkalarının sağladığı bilgilere bağımlıydık." ifadesini kullandı. Dobrindt, istihbarat servislerinin daha fazla bilgiye ulaşması ve operasyonel olarak da hareket edebilmesine imkan sağlamak için bu yılın ilk yarısında bu konuda yasalar hazırlayacaklarını kaydetti.

