2 bin yıllık miras! Perre Antik Kenti'nde kış masalı!
Adıyaman’da etkisini sürdüren kar yağışı, Kommagene Uygarlığı’nın 5 büyük kentinden biri olarak bilinen Perre Antik Kenti’ni beyaz örtüyle kapladı.

Adıyaman’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, kentte sadece sokakları değil, tarihin izlerini taşıyan alanları da bambaşka bir atmosfere taşıdı.

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alan Perre Antik Kenti, kar örtüsünün altında adeta büyüleyici bir atmosfere kavuştu. Kentte birkaç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, il merkezinde yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken kırsal bölgelerde ise 20-25 santimetreyi buldu. Yağışın ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok noktada kar örtüsü kalınlaşırken, Perre Antik Kenti'nde ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Perre Antik Kenti'nin kayalara oyulu mezar yapıları, tarihi taş yolları ve kalıntıları karla birlikte daha da dikkat çekici hale geldi.

Antik kent çevresinde oluşan beyaz manzara, tarihle doğanın buluştuğu eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kar yağışının ardından Perre Antik Kenti'nde oluşan bu tablo, kış mevsiminin kültürel miras üzerindeki estetik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihi yapıların karla kaplanmasıyla birlikte ortaya çıkan görüntüler, bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekti.

