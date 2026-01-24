  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa haritası değişebilir! Yeniden alevlenen tartışma konuşuluyor: İki ülke birleşiyor mu? Sabah gidenler ‘tek uyanık ben değilmişim’ dedi: Metrelerce uzayan kuyruk bakın ne için Yeni savunma merkezi kuruluyor: Saldıranları rahatsız edeceğiz ve altyapısını yok edeceğiz Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili şok itiraf! Gözden kaçırılan detayları açıkladılar Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi Kar yağışının bilinmeyen faydası ortaya çıktı: Meğer hastalıklara iyi geliyormuş! Saç örme olayı nedir? Saç örgüsü saçı uzatır mı? Resmen belli oldu
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi

Dünya genelinde sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte artan gürültü kirliliği, insan sağlığını tehdit eden unsurların başında yer aldı. Özellikle kulaklık kullanımı, konserler ve yoğun trafik gürültüsü, bireylerin işitme eşiklerinde kalıcı hasarlar meydana getirdi.

#1
Foto - Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi

Dünya genelinde sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte artan gürültü kirliliği, insan sağlığını tehdit eden unsurların başında yer aldı. Özellikle kulaklık kullanımı, konserler ve yoğun trafik gürültüsü, bireylerin işitme eşiklerinde kalıcı hasarlar meydana getirdi.

#2
Foto - Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi

Modern yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen yüksek ses seviyeleri, dünya genelinde kalıcı işitme kayıplarını tetikleyen bir pandemiye dönüştü. Yapılan son araştırmalar, 85 desibel üzerindeki seslere uzun süre maruz kalmanın, beyne ses ileten tüy hücrelerini yok ettiğini ortaya koydu.

#3
Foto - Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan raporlar, genç popülasyonun yaklaşık P'sinin güvenli olmayan ses seviyeleri nedeniyle işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. İşitme kaybı sadece bir duyusal eksiklik olarak kalmayıp; bilişsel gerileme, depresyon ve izolasyon gibi ikincil sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi.

#4
Foto - Yüksek ses sağır yapıyor: Kalıcı hasarlar meydana getirdi

Bilim insanları, iç kulaktaki koklea bölgesinde bulunan ve ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştüren hassas yapıların, yüksek sesin oluşturduğu mekanik stresle parçalandığını saptadı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi bünyesindeki Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi'nden Dr. M. Charles Liberman, işitme kaybının gizli ilerlediğine dikkat çekti. Liberman, "Geleneksel işitme testlerinde normal görünen bireylerde bile 'gizli işitme kaybı' adını verdiğimiz sinaps hasarlarının oluştuğunu gözlemledik. Yüksek ses, sinir lifleri ile tüy hücreleri arasındaki bağlantıyı kopardı ve bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi iletişim sorunlarına zemin hazırladı" şeklinde konuştu. Johns Hopkins Üniversitesi'nden epidemiyolog Dr. Frank Lin ise konunun nörolojik boyutuna vurgu yaptı. Lin, "İşitme duyusundaki azalma, beynin sesleri işlemek için daha fazla enerji harcamasına neden oldu. Bu durumun, yapısal beyin değişikliklerini hızlandırarak demans riskini artırdığını verilerimizle belgeledik" ifadelerini kullandı. KORUNMA YÖNTEMLERİ VE GELECEK PROJEKSİYONU Uzmanlar, gürültüye maruz kalınan süre ile sesin şiddeti arasındaki ilişkinin kritik olduğunu belirtti. "60/60 kuralı" olarak bilinen, ses seviyesini `'ın altında tutma ve günde en fazla 60 dakika kulaklık kullanma önerisi, koruyucu hekimlikte temel kural olarak kabul edildi. Kamusal alanlarda gürültü bariyerlerinin artırılması ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaşması gerektiği vurgulandı. Sağır eden gürültünün sağlık üzerine etkileri; İnsan kulağı 20-20.000 Hz arasındaki sesleri duyar. Bu sınırın altındaki seslere infrasonik, üstündeki seslere de ultrasonik sesler denir. Konuşma sesi aralığı da 500-2000 hz arasında değişir. Uluslararası standartlara göre, işitme sistemine zarar veren gürültü düzeyi 100-10.000 Mhz ve 85 dB düzeyidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması
Ekonomi

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı. 23 Ocak 2026 iti..
Fatih Altaylı ‘elinize sağlık’ diyecek mi? PKK yandaşlarından Filistin destekçisine saldırı
Gündem

Fatih Altaylı ‘elinize sağlık’ diyecek mi? PKK yandaşlarından Filistin destekçisine saldırı

İsveç'te terör örgütü YPG/SDG yandaşları Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı. Kalleş saldırı sonrası Fatih Altaylı isimli provokatör You..
Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında
Dünya

Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. ..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23