Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili şok itiraf! Gözden kaçırılan detayları açıkladılar

Uzmanlar, uçuş saatlerinin özellikle pilotların gerçek uçuş deneyimi kazanmasında kritik olduğunu vurguluyor. Ancak F-35 pilotları, maliyet ve güvenilirlik sorunları nedeniyle yeterince uçuş yapamıyor. Bu durum, pilotların savaşta ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmesini engelliyor. 2025’te yayımlanan Kongre Bütçe Ofisi raporu, F-35’lerin operasyonel sürelerinin aynı yaşta diğer savaş uçaklarına göre düşük olduğunu ortaya koydu. Buna karşın eski nesil savaş uçakları, daha fazla uçuş saati yapmasına rağmen görev hazır bulunuşluk açısından daha iyi performans gösteriyor.