Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar
Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Omar Marmoush'un son Instagram paylaşımına 43 Bin 'Come To Fenerbahçe' yorumu atıldı.
Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı merkezli hareketlilik sürerken, Manchester City forması giyen Omar Marmoush için Fenerbahçeli taraftarlar coştu.
Galatasaray’ın da kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen Mısırlı için Fenerbahçe son günlerde biraz daha öne çıktı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Marmoush’un yüksek maaş yükünü tamamen üstlenerek Manchester City’yi ikna etmeyi planlıyor.
Transfer iddialarının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyayı ateşe verdi. Marmoush’un son Instagram paylaşımının altına kısa sürede 43 bin "Come to Fenerbahçe" yorumu atıldı.
Taraftarların yoğun ilgisi oyuncunun Türkiye opsiyonuna bakışını etkileyebilecek mi ilerleyen günlerde netleşecek.
