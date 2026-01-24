  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar

Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Omar Marmoush'un son Instagram paylaşımına 43 Bin 'Come To Fenerbahçe' yorumu atıldı.

Foto - Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar

Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı merkezli hareketlilik sürerken, Manchester City forması giyen Omar Marmoush için Fenerbahçeli taraftarlar coştu.

Foto - Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar

Galatasaray’ın da kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilen Mısırlı için Fenerbahçe son günlerde biraz daha öne çıktı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Marmoush’un yüksek maaş yükünü tamamen üstlenerek Manchester City’yi ikna etmeyi planlıyor.

Foto - Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar

Transfer iddialarının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyayı ateşe verdi. Marmoush’un son Instagram paylaşımının altına kısa sürede 43 bin "Come to Fenerbahçe" yorumu atıldı.

Foto - Şok paylaşım: Sonunda bunu yapacaklar mı? Marmoush için come to Fenerbahçe çılgınlığı: Ani karar

Taraftarların yoğun ilgisi oyuncunun Türkiye opsiyonuna bakışını etkileyebilecek mi ilerleyen günlerde netleşecek.

