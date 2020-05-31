2020-05-31 07:20:43 Türkiye'den Yunanistan'a tarihi ayar! Şaşkına döndüler
Ege adalarını cephaneliğe çeviren Yunanistan’a karşı uzun bir süredir ‘gambot diplomasisi’ yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul’un fetih yıldönümünde dikkat çekici bir adım attı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı (SHOD), eğitim sahası için Girit’in güneyinde 4 bölgede Navtex ilan etti. Donanma, 29-30 Mayıs 2020 tarihleri için yayınladığı Navtex’lerde koordinatlarını verdiği 4 ayrı bölge için özel kodlar belirledi.