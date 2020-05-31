Türkiye'den Yunanistan'a tarihi ayar! Şaşkına döndüler

Ayrıca Yunanistan ve diğer kışkırtıcı davranan ülkelere de mesaj verilmiştir. Adaları hukuksuzca silahlandıran Yunanistan’a bir uyarıda bulunulmuştur. Yayınlanan Navtex, Girit’teki haklarımızın ve Libya ile varılan mutabakatın korunacağı ilanıdır; Libya’nın yalnız olmadığının bir mesajıdır. Bölgede Türkiye’siz adım atılamaz. Navtex yayınlarını bölgede askeri güç olarak Türkiye’nin varlığını tescil eden, egemenlik çıkarlarını koruyucu adımlar olarak değerlendirebiliriz. Navtex savaşları, aslında bir yandan da nota savaşları sürüyor. Sadece deniz değil havadaki mücadele de devam ediyor.”