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Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor... Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor... Ayasofya'nın ana kubbesinde yeni güncelleme: Kubbenin gerçek halini ilk kez göreceğiz... İşe yaramaz deyip geçmeyin: Zeytin Yaprağı... 5-6 gün içinde silip atıyor.. İşte formülü ve adımları Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi Kilo verin... 24 saatte sıfırlıyor: Sabaha kadar kilonuz erisin gitsin! Jet hızıyla kiloları at... YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu
Ekonomi
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Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

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Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Togg, Almanya pazarında bugüne kadar 337 araç satışı gerçekleştirdi. 2026 yılı hedefleri doğrultusunda kiralama ve servis ağı genişletiliyor.

#1
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Almanya pazarındaki operasyonlarını genişletme hedefleri doğrultusunda bugüne kadar toplam 337 adet araç satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. 2026 yılının ilk yarısında Almanya’da 197 adetlik satış performansı sergileyen şirket, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek adına stratejik adımlar atıyor.

#2
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Togg CEO’su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamada, satış rakamlarının beklentilerle uyumlu seyrettiği ve pazar payını artırmak için yeni iş modellerinin devreye alınacağı vurgulandı.

#3
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Almanya’daki kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve erişilebilirliği artırmak, şirketin önümüzdeki dönemdeki temel stratejik odağı olacak.

#4
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Togg, Almanya pazarında toplam 337 araçlık satış barajını aştı. 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen satış miktarı 197 adet oldu. Şirket yönetimi, satışları artırmak adına yeni kiralama seçeneklerini uygulamaya alacak. Genişletilmiş satış ve servis ağı kurulumu için çalışmalar hız kazanacak.

#5
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Togg yönetimi, Almanya’daki rekabet koşullarını yakından izleyerek satışları artırmak için farklı yollar deniyor. Gürcan Karakaş, özellikle genç kullanıcılar ve kurumsal filolar için kiralama seçeneğinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu model sayesinde, kullanıcıların araç satın alma maliyetlerini düşürmeleri ve elektrikli mobilite çözümlerine daha kolay ulaşmaları hedefleniyor.

#6
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Pazara giriş sürecinde dijital odaklı bir strateji izleyen Togg, şimdi ise fiziksel varlığını artırmayı planlıyor.

#7
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Almanya’nın stratejik noktalarında kurulacak olan yeni satış ve servis merkezleri, kullanıcı güvenini pekiştirmeyi amaçlıyor. Satış sonrası hizmetlerin kalitesini artırmak, yerli otomobilin Avrupa’daki sürdürülebilir başarısı için kritik bir faktör olarak görülüyor. Servis ağının yaygınlaşması, mevcut kullanıcıların araçlarını daha uzun vadeli olarak kullanmalarını destekleyecek.

#8
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Elektrikli araç sektöründeki küresel rekabet, Togg’un Avrupa stratejisini de şekillendiriyor.

#9
Foto - Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor...

Şirket, hem yazılım hem de donanım tarafındaki güncellemelerle Alman tüketicisinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor. Gürcan Karakaş, pazar payı hedeflerine ulaşmak için esnek iş modellerinin önemine dikkat çekiyor. Togg, önümüzdeki dönemde sadece satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda marka bilinirliği ile de öne çıkmayı hedefliyor.

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