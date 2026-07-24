Ayasofya'nın ana kubbesinde yeni güncelleme: Kubbenin gerçek halini ilk kez göreceğiz...
Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbeyi koruyacak özel membran sisteminin kurulmasıyla birlikte kurşun örtü kaldırılarak kubbenin mevcut durumu ilk kez bütüncül biçimde incelenecek. Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın ve Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ifade ettiği üzere Ayasofya’da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, gelinen yeni aşamayla kubbenin mevcut durumunun ilk kez bütüncül şekilde görülebileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyeleri Ökten ve Yalçın, çalışmaların deprem güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı ve yapının özgün dokusunu bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini ifade etti.