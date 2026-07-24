Ayasofya'nın ana kubbesinde yeni güncelleme: Kubbenin gerçek halini ilk kez göreceğiz...

Hazırlanan restorasyon projesinin temel hedeflerinden birinin yapının deprem güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten, ana kubbede güçlendirme çalışmaları gerçekleştirileceğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un titizlikle yürütülen çalışmalar hakkında bahsettiği üzere Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması olduğunu dile getiren Ökten, bu genişlikte veya buna yakın bir çalışmanın daha önce 1850’lerde Fossati tarafından yapılmış olduğunu söyledi. Bu neticede deprem bölgesi olmanın verdiği dikkatle caminin strüktürel güvenliğini en ileri seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ökten, güçlendirme ve onarım projelerinden söz etti.