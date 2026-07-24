Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

"Zira ekranda olmalıyız ki daha fazla içerik ve ürün tüketelim. Uygulamalar biz orada vakit geçirdikçe bizi daha fazla tanıyıp karşımıza daha da kişiselleştirilmiş önerilerle çıkıyor. Sonra da maalesef hepimiz kaydırma sarmalının içine düşüyoruz. Bir süre sonra sadece dikkatimizi değil odaklanma becerimizi, zamanımızı ve başladığımız işi bitirme alışkanlığımızı kaybediyoruz. Sosyal medya düzenlemesini tam da bu sebeple hayata geçirdik. Çocukların gelişim çağlarının başlangıcında odaklanma becerilerinin kaybolmasına izin vermemeliyiz. Biz yasayı çıkardık, şirketlere önemli yükümlülükler de getirdik ancak sadece yasa yeterli olmaz. Tüm ailelerin bu süreçte bizlere destek olması gerekir. Çocuklarımıza sağlıklı alternatifleri hep birlikte desteklemeli, kendi ekran süremize de dikkat etmeliyiz. Hepimizin evimizde daha fazla ekransız vakit geçirmeye ihtiyacı var."