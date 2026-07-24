  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor Togg Almanya pazarında kaç otomobil sattı? 2026 yılı hedef: Kiralama ve servis ağı genişletiliyor... Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor... Ayasofya'nın ana kubbesinde yeni güncelleme: Kubbenin gerçek halini ilk kez göreceğiz... İşe yaramaz deyip geçmeyin: Zeytin Yaprağı... 5-6 gün içinde silip atıyor.. İşte formülü ve adımları Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi Kilo verin... 24 saatte sıfırlıyor: Sabaha kadar kilonuz erisin gitsin! Jet hızıyla kiloları at... YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cep telefonlarındaki "algoritma tehdidi"ne dikkati çekti.

#1
Foto - Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı videoda, algoritmalardan bahsedeceğini belirtti ancak telefonuna gelen bildirimlerden dolayı konuşmasına bir süre ara verdi.

#2
Foto - Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

Herkesin bu durumu yaşadığını dile getiren Göktaş, "Bugün WhatsApp'tan gelen bir mesaja baktıktan sonra üzerine çalıştığınız konuya geri dönmeniz ortalama 23 dakika sürüyor. Algoritmalar bizim 25 dakikadır ders çalıştığımızı ya da 45 dakikadır ailemizle vakit geçirdiğimizi biliyor ve ekrandan uzak durmamıza dayanamıyor." değerlendirmesini yaptı.

#3
Foto - Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

Sürekli farklı kanallardan bildirimler geldiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

#4
Foto - Bakan Göktaş örneklerini sundu! Cep telefonlarında algoritma tehdidi

"Zira ekranda olmalıyız ki daha fazla içerik ve ürün tüketelim. Uygulamalar biz orada vakit geçirdikçe bizi daha fazla tanıyıp karşımıza daha da kişiselleştirilmiş önerilerle çıkıyor. Sonra da maalesef hepimiz kaydırma sarmalının içine düşüyoruz. Bir süre sonra sadece dikkatimizi değil odaklanma becerimizi, zamanımızı ve başladığımız işi bitirme alışkanlığımızı kaybediyoruz. Sosyal medya düzenlemesini tam da bu sebeple hayata geçirdik. Çocukların gelişim çağlarının başlangıcında odaklanma becerilerinin kaybolmasına izin vermemeliyiz. Biz yasayı çıkardık, şirketlere önemli yükümlülükler de getirdik ancak sadece yasa yeterli olmaz. Tüm ailelerin bu süreçte bizlere destek olması gerekir. Çocuklarımıza sağlıklı alternatifleri hep birlikte desteklemeli, kendi ekran süremize de dikkat etmeliyiz. Hepimizin evimizde daha fazla ekransız vakit geçirmeye ihtiyacı var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti.

Barcelona yeni transferini açıkladı
Spor

Barcelona yeni transferini açıkladı

İspanya La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!
Gündem

CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

Parti yönetiminin art arda aldığı ihraç ve görevden alma kararlarının ardından İzmir ve Aydın’da adeta yer yerinden oynadı. İzmir'de 7 ilçe ..
Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı
Gündem

Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı

Fondaş gazetecilerden Deniz Zeyrek, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partinin, falcıların tavsiyesi nedeniyle Cuma günü kurulacağını söy..
DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti
Siyaset

DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti

TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Türk Kızılayı” yasa teklifine DEM Partili milletvekillerinin yaptığı itiraz tartışma yarattı...
CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı
Gündem

CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı

CHP'de koltuk kavgası devam ederken Özgür Özelci tayfanın içine düştüğü durum her geçen daha komik bir hal alıyor. Aydın'da çekilen son görü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23