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Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor...

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Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor...

RTÜK, Gazeteci Serap Belovacıklı’nın “Burası el-Nusra’cıya kravat taktığınızda, cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor” şeklindeki sözleri nedeniyle Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.

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Foto - Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor...

Haber sunucusu Serap Belovacıklı, Sözcü TV’de, iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece ilişkin yaptığı yorumda, “Burası el-Nusra’cıya kravat taktığınızda, cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor” ifadelerini kullandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Colani’ye yönelik asılsız ithamlarda bulunulduğu gerekçesiyle Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.

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Foto - Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor...

Serap Belovacıklı, sunuculuğunu yaptığı “Haber Saati” programında iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti ziyaretlerini işledi. İYİP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz’la bağlantı yapan Belovacıklı, bağlantı sonrası yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: “Burası Suriye değil. Burası el-Nusra’cıya kravat taktığınızda cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir devlet. Onun ve onun silah arkadaşlarının kurduğu bir devlet. Milletle birlikte kurduğu bir devlet.”

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Foto - Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor...

RTÜK ise Colani’nin hedef alındığı gerekçesiyle Sözcü TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, “Bir televizyon kanalında, komşumuz Suriye’nin meşru Devlet Başkanı’na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ve diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu yayına ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır. Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

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