Sözcü TV hakkında 'Colani' incelemesi: RTÜK devrede... Herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor...

Serap Belovacıklı, sunuculuğunu yaptığı “Haber Saati” programında iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti ziyaretlerini işledi. İYİP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz’la bağlantı yapan Belovacıklı, bağlantı sonrası yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: “Burası Suriye değil. Burası el-Nusra’cıya kravat taktığınızda cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir devlet. Onun ve onun silah arkadaşlarının kurduğu bir devlet. Milletle birlikte kurduğu bir devlet.”