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Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

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Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

2024-02-22 13:49:00
Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

27,8 milyar dolar tutarındaki 402 proje ile en çok proje üstlenilen 6'ncı ülke konumunda olan Türkiye, Suudi Arabistan'ın dev projeleri arasında yer alan Neom'a talip oldu.

#1
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesinde kilit rol oynayacağını ve büyük işlere imza atacağını belirterek, "Ülkemizin Suudi Arabistan ile ilişkilerinin gelişimi çerçevesinde, ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiği görülmektedir." dedi.

#2
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

Erdal Eren, AA muhabirine, farklı pazarlardaki zengin deneyimi, uluslararası standartlarda uygun maliyetli hizmeti, inisiyatif alma yeteneği, risk alma isteği ve kapsamlı ortaklık deneyimi ile "Türk Müteahhitliği"nin dünyanın her köşesinde aranılan bir marka haline geldiğini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

Geçen yıl boyunca başta Suudi Arabistan olmak üzere siyasi ilişkilerde son derece olumlu gelişmelerin yaşanan Körfez ülkelerine ve Irak'a yönelik faaliyetlere odaklanıldığını aktaran Eren, "Yürütülen faaliyetlerin etkisiyle 2023 yılında Suudi Arabistan'da firmalarımızca 2,7 milyar dolar tutarında 16 proje üstlenilmiştir. Bu gerçekleşme ile 2018 yılı düzeyinin yeniden yakalanmış olması da sevindiricidir." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

Erdal Eren, mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında Suudi Arabistan'a bu yıl da bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlemeyi programlarına aldıklarını ifade etti. Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projesinde kilit rol oynayacağını ve büyük işlere imza atacağını belirten Eren, "Ülkemizin Suudi Arabistan ile mevcut ilişkilerinin gelişimi çerçevesinde, ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiği görülmektedir." diye konuştu.

#5
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

Eren, ilgili kuruluşların açıkladıkları çalışmalara göre gelecek dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yüzde 52'si üstyapı olmak üzere 3,9 trilyon dolar tutarında projenin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü ve en büyük yatırımı ise Suudi Arabistan'ın yapmasının beklendiğini ifade etti. Geçen yıl gerçekleştirdikleri müteahhitlik heyeti ziyaretleri ve üst düzey temaslarla da ilk elden bilgi alma fırsatlarının olduğunu anımsatan Eren, "Bu vesileyle edindiğimiz bilgilerden Suudi Arabistan'da önümüzdeki 15 yılda 1,4 trilyon dolar tutarında alt ve üstyapı projesi gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğunu anlamış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

"NEOM, SUUDİ ARABİSTAN'IN GÜNDEMİNDEKİ PROJELERDEN EN BÜYÜĞÜ OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR" - TMB Başkanı Eren, Türk müteahhitler olarak Suudi 2030 vizyonu ve Giga projeleri programı kapsamındaki Neom, Diriyah Gate, Qiddiya, Red Sea Global, Al'Ula projeleri ile ülkedeki diğer enerji, su, konut ve altyapı projelerinde yer almak istediklerini ve bu yönde çalışmaları ve girişimleri sürdürdüklerini ifade etti. Eren, Neom'un Suudi Arabistan'ın gündemindeki projelerinden en büyüğü olarak dikkati çektiğini kaydederek, "Üye firmalarımız sadece bu projede değil ülkedeki tüm alt ve üst yapı projelerinde yer almak hususunda isteklidir. Bu amaçla firmalarımız Suudi Arabistan mevzuatının gerektirdiği kayıt ve sertifikasyon prosedürlerini tamamlamak amacıyla faaliyetlerini ve girişimlerini sürdürmektedir." dedi.

#7
Foto - Türkiye'den Suudi Arabistan hamlesi! Tam 10 milyar dolarlık fırsat: Neom

"UZAK DOĞU VE LATİN AMERİKA ÜLKELERİ GİBİ YENİ PAZARLARI DA YAKINDAN İZLİYORUZ" - Yurt içinde mevcut verileri göz önünde bulundurarak 2024 yılında sektörün rotasının ağırlıklı biçimde yurt dışı projeler olacağına işaret eden Erdal Eren, en büyük potansiyeli taşıyan hedef ülke olarak da Suudi Arabistan'ın öne çıktığını belirtti. Eren, Irak'ın da Kalkınma Yolu projesi ile ülkede gerçekleştirilmesi planlanan enerji, sağlık, konut, okul, hastane gibi projelerle diğer hedef ülke olarak ortaya çıktığını kaydetti. Türk müteahhitler olarak Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışmakta ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki faaliyetleri artırmakta olduklarına dikkati çeken Eren, "Bunun yanı sıra Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri gibi yeni pazarları da yakından izliyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi, kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak korumaktayız." ifadelerini kullandı.

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