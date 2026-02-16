Türkiye'den onlarca TB2 SİHA alan ülkede deprem! 24 Saatte 345 İHA kaybettiler
Türkiye'den çok sayıda insansız hava aracı tedarik eden ülke dün gece saatlerinde büyük bir şok yaşadı. Ülkenin 24 saat içerisinde 300'den fazla İHA'sı vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 345 insansız hava aracını ve 8 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesini imha ettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri, sekiz adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 345 uçak tipi insansız hava aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgelerinin son 24 saat içinde Rusya genelindeki en güçlü saldırıya maruz kaldığını bildirdi. Bogomaz, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin Bryansk'a yönelik saldırılarını doğrulamıştı.
Son günlerde Bryansk bölgesi, Ukrayna insansız hava araçlarının yoğun saldırısı altındaydı. 15 Şubat'ta bölgeye 12 saatten uzun süren bir saldırı düzenlenmiş, hava savunma sistemleri o gün 170'ten fazla dronu düşürmüştü. Saldırılar nedeniyle Bryansk'ın bir bölümünde ve beş belediyede elektrik ve ısıtma sistemleri geçici olarak devre dışı kalmıştı.
Rus hava savunmasının son 24 saatte düşürdüğü 8 HIMARS füzesi, ABD yapımı yüksek hassasiyetli roketatar sistemleri tarafından fırlatılan mühimmatlar arasında yer alıyor. Ukrayna güçleri, savaşın başından bu yana Rus hedeflerine karşı HIMARS füzelerini yoğun şekilde kullanıyor.
Savunma Bakanlığı, açıklamasında düşürülen insansız hava araçlarının hangi bölgelerde imha edildiğine dair ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak son günlerde özellikle Bryansk, Kursk, Belgorod ve Krasnodar gibi sınır ve güney bölgelerinde yoğun hava savunma faaliyetleri rapor ediliyor.
