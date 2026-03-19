İspanya, Irak'taki askerlerini Türkiye üzerinden tahliye ediyor!
İspanya, Irak'taki askerlerini Türkiye üzerinden tahliye ediyor!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İspanya, Irak'taki askerlerini Türkiye üzerinden tahliye ediyor!

NATO'nun Irak'taki misyonunu askıya alma kararının ardından bölgede görev yapan İspanyol birliği için tahliye operasyonu başlatıldı.

Irak'ta artan güvenlik sorunları nedeniyle harekete geçen İspanya, personelinin çekilmesi sürecinde Türkiye güzergahını kullandı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 100 İspanyol askerinin Türkiye'ye ulaştığını bizzat açıkladı.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerinden 100'ünün tahliye edildiğini ve bunların şu anda Türkiye'de veya yolda olduklarını söyledi.

Robles, "Bu sabah, Irak'taki NATO misyonunda görev yapan 100 İspanyol askeri personeli tahliye edildi. Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan tahliyenin gerçekleşebilmesidir." diyen İspanyol Bakan, Irak'ta kalan 350 kadar NATO askerinden İspanyol olan 200'ünün tahliyelerinin ilerleyen saatlerde gerçekleşmesini planladıklarını aktardı.

Bölgede karşılıklı ateş olmasından durumun zor ve karmaşık olduğunu sıkça vurgulayan, füze saldırılarından dünkü bir tahliyenin iptal edildiği bilgisini paylaşan Robles, askeri personellerin tahliyeleri için ABD, Almanya ve İspanya'dan birkaç destek uçağının gönderildiğini kaydetti.

İspanya, NATO'nun Irak'taki misyonuna 2015'ten bu yana katılırken güvenlik sorunu gerekçesiyle bu misyonun askıya alınması kararıyla askerlerini çekeceğini duyurmuştu. NATO'nun Irak'taki misyonu devam etseydi, normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutası İspanyol birliğine geçecekti.

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Gündem

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Cez..
Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı
Dünya

Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı

Rusya, fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabileceğini açıkladı

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i ..
Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!
Gündem

Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ortaya attığı asılsız iddialar ve mal varlığı üzerinde..
