  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi Arap ülkesinden Yunanistan'a Türkiye tepkisi: Hep böyleydiler her zaman daha fazlasını istediler Asgari ücret desteğine büyük zam! Dost bildiğimiz ülke Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çıktı: Bizim için geçersiz Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı Kardeş ülkede resmen yürürlüğe girdi! Alfabeleri değişti Düşüş hikaye... Petrol 110 doları aştı! Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı Microsoft: Çin bağlantılı siber aktör, yapay zekayla saldırıları otomatikleştirdi Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan kritik güvenlik uyarısı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Türkiye'nin karşı çıktığı elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesine karar verildi. Proje için belirlenen yeni tarih 2031 olarak açıklandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kurulması planlanan denizaltı elektrik bağlantısı projesi (GSI), Türkiye’nin tepkileri nedeniyle gecikmeye uğradı. Toplam 900 kilometre uzunluğundaki elektrik kablosuyla hayata geçirilmesi planlanan projenin tamamlanma tarihi 1 Ocak 2031’e ertelendi.

#2
Foto - Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Rum basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin tepki gösterdiği deniz araştırmaları bölgesinde çalışmaların tamamlanamaması, projenin ilerleyişini etkileyen başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Başkanı Polivios Lemonaris, deniz araştırmalarının güzergâhın yüzde 60’ında tamamlandığını, kalan yüzde 40’lık bölümde ise çalışmaların sürdürülemediğini belirtti.

#3
Foto - Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Lemonaris’in açıklamasına göre, toplam 900 kilometrelik kablonun 510 kilometrelik bölümünün fabrika üretimi tamamlandı. Üretimi biten 280 kilometrelik kablonun yanı sıra derin denizlerde kullanılacak 232 kilometrelik kablonun da hazır olduğu bildirildi. Derin deniz kablosunun Sicilya bölgesinde denizaltı testlerinden geçirildiği kaydedildi.

#4
Foto - Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Türkiye’nin tepkilerinin gündeme geldiği deniz araştırmaları sürecindeki aksaklıklar, projenin tamamlanma takviminin ertelenmesinde etkili oldu. Kablonun üretimini üstlenen Fransız Nexans şirketinin, projede bir yıllık gecikme yaşanacağını ve tamamlanma tarihinin 1 Ocak 2031’e kaydırıldığını bildirdiği aktarıldı.

#5
Foto - Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Projenin maliyetinin 1,9 milyar avroyu aşacağı belirtilirken, nihai tutarın henüz netleşmediği ifade edildi. Deniz araştırmaları için şu ana kadar 45 milyon avro harcandığı, bağlantının devreye girmesinin ardından yıllık işletme giderlerinin 15,5 milyon avroya yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

#6
Foto - Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi

Rum basını, Türkiye’nin tepkileriyle gündeme gelen deniz araştırmaları sorunları ve tamamlanma tarihinin ertelenmesinin, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı projesindeki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı
Gündem

Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı

Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir "Ben bunu yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı. İşte Demir'in o ifadeleri...
Türkiye'den İsrail'e aynı gün iki tokat birden!
Dünya

Türkiye'den İsrail'e aynı gün iki tokat birden!

İsrail'in Türkiye'yi savaşla, hatta içeride darbeyle tehdit etmesinin ertesi günü Türkiye cephesinden iki kritik hamle geldi. Mekke Savunma ..
Kemik erimesi sinsice vuruyor!
Sağlık

Kemik erimesi sinsice vuruyor!

Halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporoz, hiçbir belirti vermeden ilerleyerek kalça, bel ve el bileği kırıklarına yol açıyor...
Gardaş sabır taşırdı: Azerbaycan, Fatih Erbakan ile 3’ü Akit çalışanı 30 Türk’ün ülkeye girişini yasakladı
Gündem

Gardaş sabır taşırdı: Azerbaycan, Fatih Erbakan ile 3’ü Akit çalışanı 30 Türk’ün ülkeye girişini yasakladı

Başörtüsü yasağı ile başlayan Azerbaycan ve yasağı eleştiren Türk vatandaşları arasında yaşanan kriz günden güne büyüyor. Daha önce 7 Türk v..
Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi
Dünya

Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile çatışma aramıyorum, ancak İsrail’in güvenlik ihtiyaçları ger..
ABD'de New York borsasının kafası karışık!
Ekonomi

ABD'de New York borsasının kafası karışık!

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü karışık seyirle kapandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23