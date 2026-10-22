Türkiye'den korktular: 'Çok büyük' dedikleri proje ertelendi
Türkiye'nin karşı çıktığı elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesine karar verildi. Proje için belirlenen yeni tarih 2031 olarak açıklandı. İşte detaylar...
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Türkiye'nin karşı çıktığı elektrik bağlantısı projesinin ertelenmesine karar verildi. Proje için belirlenen yeni tarih 2031 olarak açıklandı. İşte detaylar...
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında kurulması planlanan denizaltı elektrik bağlantısı projesi (GSI), Türkiye’nin tepkileri nedeniyle gecikmeye uğradı. Toplam 900 kilometre uzunluğundaki elektrik kablosuyla hayata geçirilmesi planlanan projenin tamamlanma tarihi 1 Ocak 2031’e ertelendi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin tepki gösterdiği deniz araştırmaları bölgesinde çalışmaların tamamlanamaması, projenin ilerleyişini etkileyen başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Başkanı Polivios Lemonaris, deniz araştırmalarının güzergâhın yüzde 60’ında tamamlandığını, kalan yüzde 40’lık bölümde ise çalışmaların sürdürülemediğini belirtti.
Lemonaris’in açıklamasına göre, toplam 900 kilometrelik kablonun 510 kilometrelik bölümünün fabrika üretimi tamamlandı. Üretimi biten 280 kilometrelik kablonun yanı sıra derin denizlerde kullanılacak 232 kilometrelik kablonun da hazır olduğu bildirildi. Derin deniz kablosunun Sicilya bölgesinde denizaltı testlerinden geçirildiği kaydedildi.
Türkiye’nin tepkilerinin gündeme geldiği deniz araştırmaları sürecindeki aksaklıklar, projenin tamamlanma takviminin ertelenmesinde etkili oldu. Kablonun üretimini üstlenen Fransız Nexans şirketinin, projede bir yıllık gecikme yaşanacağını ve tamamlanma tarihinin 1 Ocak 2031’e kaydırıldığını bildirdiği aktarıldı.
Projenin maliyetinin 1,9 milyar avroyu aşacağı belirtilirken, nihai tutarın henüz netleşmediği ifade edildi. Deniz araştırmaları için şu ana kadar 45 milyon avro harcandığı, bağlantının devreye girmesinin ardından yıllık işletme giderlerinin 15,5 milyon avroya yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
Rum basını, Türkiye’nin tepkileriyle gündeme gelen deniz araştırmaları sorunları ve tamamlanma tarihinin ertelenmesinin, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı projesindeki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekti.
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