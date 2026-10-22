Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

YEREL YÖNETİMLER İÇİN DE KÖKLÜ REFORM GELİYOR MKYK toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu ise yerel yönetimlere ilişkin hazırlanan reform paketi oldu. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan sunumda belediyelerde mali disiplinin artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Muhalefet belediyelerinde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının belediye hizmetlerine etkisi üzerinde durulurken büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kırsal bölgelerde ortaya çıkan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik düzenlemeler de masaya yatırıldı.