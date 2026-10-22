Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan fon krizine ilişkin kurmaylarına net talimat verdi. Sorumluluğu bulunan hiç kimsenin korunmayacağını belirten Erdoğan, “Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışıyla hareket edilmeyecek” dedi. Erdoğan, sorunun büyümesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak sürecin “cerrahi titizlikle” yürütüleceği mesajını verdi.