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Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan fon krizine ilişkin kurmaylarına net talimat verdi. Sorumluluğu bulunan hiç kimsenin korunmayacağını belirten Erdoğan, “Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışıyla hareket edilmeyecek” dedi. Erdoğan, sorunun büyümesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak sürecin “cerrahi titizlikle” yürütüleceği mesajını verdi.

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Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli başlıklar masaya yatırıldı. Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri kamuoyunda tartışılan fon krizi oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun üzerine kararlılıkla gidileceğini belirterek kurmaylarına dikkat çeken mesajlar verdi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT: HİÇBİR ŞEYİN ÜZERİ ÖRTÜLMEYECEK Erdoğan, yaklaşık çeyrek asırlık siyasi mücadelenin kişisel hesaplara kurban edilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: “25 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kimsenin kişisel ihtiraslarının bu emeğe zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarına kapılmadan hareket edeceğiz. Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek.”

#3
Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

“KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR ANLAYIŞI OLMAYACAK” Erdoğan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici mesajlardan biri de parti veya görev ayrımı yapılmadan sorumlular hakkında gerekli adımların atılacağı vurgusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “‘Kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışıyla hareket edilmeyecek” sözleriyle sürecin üzerinin kapatılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği mesajını verdiği belirtildi.

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Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

“VİRÜSÜN VÜCUDU SARMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ” Fon krizine ilişkin sürecin “cerrahi titizlikle” yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan'ın kullandığı benzetmeler de dikkat çekti. Erdoğan şöyle devam etti: “Virüsün vücudu sarmaması ve sorunun büyüyüp zarar vermemesi için gerekli adımları atacağız. Sürecin kangren olmasına ya da kanser olmasına müsaade etmeyeceğiz.” Bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğu tespit edilen isimler konusunda gerekli adımların atılacağına ilişkin kararlılığını ortaya koydu.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

YEREL YÖNETİMLER İÇİN DE KÖKLÜ REFORM GELİYOR MKYK toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu ise yerel yönetimlere ilişkin hazırlanan reform paketi oldu. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan sunumda belediyelerde mali disiplinin artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Muhalefet belediyelerinde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarının belediye hizmetlerine etkisi üzerinde durulurken büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kırsal bölgelerde ortaya çıkan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik düzenlemeler de masaya yatırıldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

REFORM PAKETİNDE 5 ANA BAŞLIK TBMM'ye sunulması planlanan yerel yönetimler reformunun beş ana başlık üzerinden şekillendiği belirtildi: Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Denetim, Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi, Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar ile İmar ve Planlama.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı kararlı! Erdoğan'dan çok sert fon talimatı

Hazırlanan düzenlemelerle belediyelerde hem mali disiplinin hem de denetimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK'daki mesajları ise iktidar içerisinde de tartışılan fon krizinin üzerinin örtülmeyeceği ve sorumluluğu tespit edilen isimler konusunda geri adım atılmayacağı yönündeki en sert mesajlardan biri olarak dikkat çekti.

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