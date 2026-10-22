Kriz dünyayı sarıp sarmaladı: Japonya Türkiye ile ittifak yapma kararı alıdı

Bayraktar, "Türkiye ile Japonya bu zorlu dönemde işbirliklerini daha ileri taşıyarak bu zorlukların üstesinden birlikte gelecekler." dedi. Eski Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiğini anlatan Bayraktar, kendisine ülke ve devlet adına teşekkür etti. Bayraktar, iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşımak için ilgili kurumların, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çaba göstereceğine inandığını dile getirdi. Mercan'ın Türk-Japon dostluğuna katkılarının Japon hükümeti ve İmparator tarafından takdir edilerek nişana layık görüldüğünü ifade eden Bayraktar, bu takdir dolayısıyla Japon tarafına teşekkürlerini sundu.