Savunma sanayisinde ses getirecek gelişme: Hükümet, Aziz Yıldırım’a izin verdi

Projeye ilişkin hazırlanan nihai dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri üretim kapasitesi oldu. Dosyada askeri amaçlı deniz araçlarının yanı sıra yıllık 3 adet denizaltı üretim kapasitesi de yer aldı. Bunun yanında farklı boyutlarda savaş gemileri için de çeşitli üretim kapasiteleri öngörülüyor. Dosyada 23,5 metreye kadar savaş gemilerinden yılda 8 adet, 20 metreye kadar olanlardan 20 adet ve 15 metreye kadar olanlardan ise 40 adet üretim kapasitesi bilgisi bulunuyor. Ancak bu rakamların tesisin beyan edilen üretim kapasitesini ifade ettiği, söz konusu miktarlarda üretimin her yıl kesin olarak gerçekleştirileceği anlamına gelmediği belirtiliyor.