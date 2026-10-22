Savunma sanayisinde ses getirecek gelişme: Hükümet, Aziz Yıldırım’a izin verdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş. ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Dev projeye onay çıktı.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş. ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Dev projeye onay çıktı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan gemi üretim projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından Şekerpınar’da gerçekleştirilmesi planlanan proje için ÇED süreci olumlu sonuçlandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda projeye “ÇED Olumlu (Kapsam Ek-2)” kararı verildi.
Dearsan tarafından hazırlanan proje, Çayırova Şekerpınar Mahallesi Tepeören Caddesi üzerindeki 182 ada 1 parselde uygulanacak. Toplam yatırım bedeli 16 milyon 450 bin TL olarak açıklanan proje kapsamında 23,5 metreye kadar tekne ve gemilerin üretilmesi planlanıyor. Projenin gerçekleştirileceği parselin toplam büyüklüğü ise 10 bin 734,06 metrekare. Bunun yaklaşık 5 bin 823 metrekarelik bölümünde kapalı tesis bulunuyor.
Projeye ilişkin hazırlanan nihai dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri üretim kapasitesi oldu. Dosyada askeri amaçlı deniz araçlarının yanı sıra yıllık 3 adet denizaltı üretim kapasitesi de yer aldı. Bunun yanında farklı boyutlarda savaş gemileri için de çeşitli üretim kapasiteleri öngörülüyor. Dosyada 23,5 metreye kadar savaş gemilerinden yılda 8 adet, 20 metreye kadar olanlardan 20 adet ve 15 metreye kadar olanlardan ise 40 adet üretim kapasitesi bilgisi bulunuyor. Ancak bu rakamların tesisin beyan edilen üretim kapasitesini ifade ettiği, söz konusu miktarlarda üretimin her yıl kesin olarak gerçekleştirileceği anlamına gelmediği belirtiliyor.
Proje kapsamında sıfırdan yeni bir fabrika binası inşa edilmesi planlanmıyor. Dearsan, mevcut sanayi yapısı ve altyapısından yararlanarak üretim faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Proje bütçesinde 10 milyon 800 bin TL kiralama gideri, 5 milyon 150 bin TL makine ve ekipman maliyeti, 500 bin TL ise diğer giderler için ayrıldı. Mevcut tesiste gemi sektörüne yönelik borulama ön hazırlıkları ile gemi bloklarında kullanılacak sac parçaların imalatı gerçekleştiriliyor.
Üretim sürecinde kullanılacak sac ve profillerin temin edilmesinin ardından kesim işlemleri Dearsan’ın Tuzla’daki tesisinde veya dışarıdan hizmet alınan CNC işletmelerinde yapılacak. Kesilen parçalar daha sonra Çayırova’daki tesise getirilerek birleştirilecek ve gemi blokları oluşturulacak. Kaynak, montaj, makine dairesi ekipmanları, borulama, elektrik ve izolasyon gibi işlemlerin bir bölümünün de Şekerpınar’daki tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Çayırova’daki tesis deniz kıyısında bulunmadığı için gemilerin denize indirilmesi burada gerçekleştirilmeyecek. Üretim ve montaj işlemleri tamamlanan gemi gövdelerinin İstanbul Tuzla’daki tersaneye taşınması planlanıyor. Raspa, boya ve kalan montaj işlemleri burada tamamlandıktan sonra deniz araçlarının suya indirilmesi gerçekleştirilecek. Sonraki aşamada rıhtım ve iskeledeki donatım işlemleri tamamlanacak, ardından test ve kontroller yapılacak.
Kocaeli Valiliği’nin kararıyla birlikte projenin çevresel değerlendirme aşamasında önemli bir adım geride bırakılmış oldu. Ancak verilen ÇED olumlu kararı, tesisin üretime başladığı veya projede belirtilen kapasitenin tamamının kullanılacağı anlamına gelmiyor. Projenin hayata geçirilebilmesi için ilgili mevzuat kapsamında gerekli diğer izin ve yükümlülüklerin de tamamlanması gerekiyor. Böylece Dearsan’ın Çayırova Şekerpınar’da planladığı gemi üretim projesi, ÇED onayının ardından uygulama sürecine geçilmesi açısından yeni bir aşamaya taşınmış oldu. Kaynak: denizhaber
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