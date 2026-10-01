Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Gül suyu uygulayın Pamuğa dökerek göze uygulanan gül suyu, cildin yatışmasını sağlayarak göz altını canlandırmada etkili olur. Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın Göz altı morluklarına neden olan zayıf kan dolaşımı, göz çevresine yapacağınız masajla hızlanarak iyi gelecektir. Bu masajı rutin halinde yapmak önemlidir. Hindistan cevizi yağı, E vitamini kaynağı olduğundan zarar görmüş cilt hücrelerini onarır. Limon suyunu pamuğa döküp göz kapaklarına koyun Limon suyu birçok vitamin özellikle C vitamini ve mineralden zengindir. Limon suyu içeriğinde sitrik asit bulunması nedeniyle cildi ölü deriden arındırma özelliğine sahip olan peeling etkili ve doğal bir kaynaktır; lekeleri ve kararmaları azaltıcı etkisiyle, cildi canlandırır. Bol oranda C vitamini barındırmasından dolayı düzenli bakım yapıldığında cildin solgun görünümünü düzelterek, canlılık ve pürüzsüzlük kazandırmaktır. Limon suyu emdirilmiş bir pamuk göz kapaklarına koyularak 5-10 dakika bekletilebilir. Göz kapağı ince ve hassas bir deri olduğu için süre uzun tutulmamalı ve göz kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Bu yöntemlerin yanında uzman yardımıyla, nedenini öğrenebilir ve sağlıklı çözümler bulabilirsiniz. Tedavi yöntemi ve uygulamaları, nedene bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden nedenini öğrenmeniz çözümü için fayda sağlayacaktır. Sadece makyaj malzemeleriyle kapatılması geçici bir çözümdür. Göz Altı Morlukları Nasıl Tedavi Edilir? Göz altı morluğu nedenlerine göre farklı tedaviler uygulanır. Göz kapaklarının doktor tarafından fizik muayene ile değerlendirilmesi, ayrıntılı bir öykü alınması ve altta yatan nedenin saptanması en uygun tedavinin belirlenmesi ve komplikasyonlardan korunulması açısından önemlidir. Kapatıcı kozmetik ürünler: En çok kullanılan uygulamalardır. Mineral makyaj fondötenleri pigmente alanı kapatmak amacıyla kullanılabilir. Göz çevresinde kahverengi pigment artışına bağlı göz altı morluğunda tedavi: Topikal tedavi: Açıcı ajanların etkisi tirozinaz enzim inhibisyonu ile melanin içeriğini azaltarak oluşur. Hidrokinon, retinoik asit, azaleik asit, arbutin, kojik asit, K vitamini, C vitamini içeren kremler, serumlar topikal tedavide kullanılır. PRP ve mezoterapi uygulaması: Renk açıcı özellikte mezoterapi uygulaması, göz çevresindeki melanin pigmenti üzerine etkili olur ve renk koyulaşmasının giderilmesini sağlar. Kimyasal peeling: Özellikle glikolik asit peeling çok etkili olur. Laser tedavileri: Q-switched Nd: YAG, Long Pulse Nd: YAG lazer, ablatif lazerler kullanılır. Göz çevresindeki derinin incelmesine bağlı göz altı morluğunda tedavi: Göz kapakları üzerindeki derimiz vücudun en ince anatomik yapısına sahiptir (1mm den ince). Göz çevresindeki derinin çok ince olması alttaki kas ve damar görüntüsünün dışarıya doğru kırmızımsı-morumsu bir refle vermesine neden olur. Bu durumda derinin kalitesini ya da kalınlığını artırıcı tedaviler uygulanır. Bunlar; Somon DNA Mezoterapi: Deride kolajen oluşumu destekleyen peptid içerikli ürünler. Kimyasal peeling: Kolajen oluşumunu destekler. Fraksiyonel radyofrekans (altın iğne): Termal etki ile yeni kolajen üretimi ve kolajen kontraksiyonunu sağlar. Lazerler: Cildi soymayan Nd: YAG lazer gibi ya da cildi soyucu ama zamanla kalınlaştırıcı özellikte ablatif lazerler tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Göz altında gölgelenmeye/volüm yetersizliğine bağlı göz altı morluğu tedavisi: Gözyaşı oluğunda alttaki dokularda azalmaya bağlı olarak gözlerin çukurlaşmasına neden olur. Bu durum göz altı ışık dolgusu ile düzeltilebilir. Hyaluronik asit içeren dolgu uygulaması ile çok etkili sonuçlar alınır. Dolgu enjeksiyonu ile hacim artışı sağlanır ve göz çevresindeki çökme düzeltilir. Göz çevresindeki çökme alanının dolgu enjeksiyonu ile yükseltilerek normal cilt ile aynı seviyeye getirilmesi sayesinde göz çevresindeki gölgelenme ve koyu renk görünümü düzeltilir. Göz altı ışık dolgusu mutlaka göz altı oluğu belirgin olan kişilere uygulanmalıdır. Yani göz altında çukurluk yoksa o kişilere uygulanması doğru değildir. Dolgu uygulanırken sadece tek bir noktadan giriş yapılarak kanül ile enjekte edilmektedir. Bu nedenle hasta çok ağrı hissetmez. Enjekte edilen dolgunun içerisinde bulunan uyuşturucu etken madde dolgu oraya enjekte edildikten sonra da ağrı yapmamasını sağlar. Zaman içerisinde hyaluronik asit su çektikçe daha da volüm kazanan bir madde olduğu için genellikle maksimum etkiye 1 ayda ulaşılır. Göz altı dolgusunun etkisi ortalama 9-12 aydır. Göz Altı Morlukları ile İlgili Sık Sorulan Sorular Göz altı morlukları kimlerde görülür? Kötü beslenmeden kaynaklı olarak protein ve demir eksikliği olan, genetik yatkınlığı bulunan kişilerde ve yaşlılarda göz altı morlukları görülebilir. Bunun yanında genetik ve çevresel faktörlerden dolayı da oluşabilmektedir. Neden yaşlandıkça göz altı morlukları çoğalır? Yaş aldıkça cilt yüzeyi inceleyerek esnekliğini kaybedebilir. Cildin altında bulunan yağ dokusu ve esnekliği etkileyen kolajen miktarı da zamanla azalabilir. Bu nedenle cildin altındaki kan damarları daha da belirgenleşir ve göz altı morluklarını oluşturur. Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün mü? Bir uzman kontrolünde pigmentasyona ve göz altı şişkinliğine neden olan etkenler doğru tespit edilerek doğru tedavi uygulandığında elbette kurtulmak mümkündür.