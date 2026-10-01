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Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

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Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Son dönemde çoğu kişilerde göz altı çökmesi, torbalanma ve yüzde hacim kaybı ile gündeme geliyor. Ancak göz çevresinde ortaya çıkan bu yapısal değişikliklerin, nasıl sorun olduğu iyi bilmek gerekiyor. Uyku düzeni bozuklukları bu görünümü belirgin şekilde tetikler. Uyku çok iyi geliyormuş...

#1
Foto - Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Göz altı morlukları genellikle yeterince uyumama, yaşlanma ve yorgunluktan kaynaklanır. Daha nadiren tiroid rahatsızlıkları, D, K ve E vitaminlerindeki eksikliklerin bir işareti olabilmektedir. Bu durumlar alt göz kapağı derisinin çevresinin göre koyu renkte görünmesine neden olur. Sıklıkla sağlık açısından sorun oluşturmamakla birlikte kişilerin emosyonel durumunu çok olumsuz etkileyerek önemli bir estetik kaygı kaynağı olabilmektedir.

#2
Foto - Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Göz Altı Morlukları Nedir? Göz altı morlukları, göz çevresindeki küçük kılcal damarların deri altında sızdırması sonucunda hemosiderin pigmentinin ciltte birikmesi durumudur. Göz çevresi morlukları yüze yorgun, üzgün ve daha yaşlı bir ifade vermesi nedeni ile göz çevresi estetik problemlerinin önde gelen nedenlerindendir. Göz Altı Morlukları Neden Olur? Göz altı morluklarının en yaygın nedeni uykusuzluk ve yorgunluktur. Yoğun güneşe maruz kalma, vücudun su ihtiyacını karşılamamak, genetik, yaş, yetersiz beslenme, yorgunluk, anemi, vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik sendromlarda göz altı morluklarının diğer yaygın nedenleridir. Özellikle yaşla birlikte deri altındaki kalınlığı azalan orbicularis oculi kası ve kan damarlarının deri yüzeyine yaklaşması morlukları daha görünür kılar. Göz altı morluklarının nedenleri şunlardır: Doğuştan kahverengi leke artışı gibi genetik nedenler Atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit, liken planus pigmentozus, fiks ilaç erüpsiyonu gibi bazı cilt hastalıkları Doğal yaşlanma süreci Doğum kontrol ilaçları, östrojen replasman tedavisi, bazı kanser ilaçları Glokom için kullanılan göz damlaları Gebelik, pıhtılaşma bozukluğu, K vitamini başta olmak üzere vitamin eksikliği mikro kanamalara bağlı pigmentasyon artışı Uykusuzluk, aşırı yorgunluk ve uzun süre ekran karşısında çalışma Sigara - alkol kullanımı, stres Yoğun güneş maruziyeti Kalp ve dolaşım bozuklukları, karaciğer ve böbrek hastalıkları, guatr Kansızlık Kötü beslenme Aşırı tuz tüketmek Yeterli miktarda su içmemek Kişi yaşlandıkça cilt incelir ve esnekliğini kaybeder. Cilt altı yağ dokusu ve cilde esnekliğini sağlayan kolajen miktarı azalır. Sonuç olarak ise cilt altında bulunan koyu renkli kan damarları daha belirgin hale gelir ve göz altındaki alanın koyu görünmesine neden olur. Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer? Göz altı morluklarını geçirmek için evde uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem vardır. Yeteri kadar uyumak, gözleri çay poşeti ile dinlendirmek, salatalık ile göz altı dokularını beslemek ve soğuk kompres uygulamak göz altı morluklarını geçirmeye yardım eden yöntemlerdir. Göz altı morluklarına iyi gelecek olan doğal 10 yöntem şunlardır: Soğuk kompres uygulayın Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bezin soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir. Salatalık yerleştirin Salatalık, göz altı morluklarına doğrudan etki etmese de göz şişliğine iyi gelerek yorgun görünümü azaltır. Bunun yanında içindeki C vitamini sayesinde o bölgeden bulunan dokuların gelişmesini sağlar. Antioksidan içeren ve cilt nemlendirici ürünler kullanın Cildi nemlendirmek ve pürüzsüzleştirmek koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. E ve C vitaminleri göz altı morluklarının tedavisine yardımcı olabilecek antioksidanlardır. Sıvı tüketimini arttırın Su başta olmak üzere, çay, meyve suyu gibi sıvı gıda alımını arttırarak vücudun sıvı ihtiyacını karşıladığınızdan emin olun. Uyku süresini artırın Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Uykusuzluk cildin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir. Morlukların oluştuğu yere çay poşeti koyun Çayın antioksidan özelliği sayesinde göz çevresine koyulan çay poşeti şişkinliği alarak koyu halkaların dinmesine yardımcı olur. Çay poşetlerini önceden soğutarak gözlerinizi dinlendirmek için kullanabilirsiniz. Uyurken başı yükseltin Uyku sırasında gözaltlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.

#3
Foto - Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Gül suyu uygulayın Pamuğa dökerek göze uygulanan gül suyu, cildin yatışmasını sağlayarak göz altını canlandırmada etkili olur. Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın Göz altı morluklarına neden olan zayıf kan dolaşımı, göz çevresine yapacağınız masajla hızlanarak iyi gelecektir. Bu masajı rutin halinde yapmak önemlidir. Hindistan cevizi yağı, E vitamini kaynağı olduğundan zarar görmüş cilt hücrelerini onarır. Limon suyunu pamuğa döküp göz kapaklarına koyun Limon suyu birçok vitamin özellikle C vitamini ve mineralden zengindir. Limon suyu içeriğinde sitrik asit bulunması nedeniyle cildi ölü deriden arındırma özelliğine sahip olan peeling etkili ve doğal bir kaynaktır; lekeleri ve kararmaları azaltıcı etkisiyle, cildi canlandırır. Bol oranda C vitamini barındırmasından dolayı düzenli bakım yapıldığında cildin solgun görünümünü düzelterek, canlılık ve pürüzsüzlük kazandırmaktır. Limon suyu emdirilmiş bir pamuk göz kapaklarına koyularak 5-10 dakika bekletilebilir. Göz kapağı ince ve hassas bir deri olduğu için süre uzun tutulmamalı ve göz kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Bu yöntemlerin yanında uzman yardımıyla, nedenini öğrenebilir ve sağlıklı çözümler bulabilirsiniz. Tedavi yöntemi ve uygulamaları, nedene bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden nedenini öğrenmeniz çözümü için fayda sağlayacaktır. Sadece makyaj malzemeleriyle kapatılması geçici bir çözümdür. Göz Altı Morlukları Nasıl Tedavi Edilir? Göz altı morluğu nedenlerine göre farklı tedaviler uygulanır. Göz kapaklarının doktor tarafından fizik muayene ile değerlendirilmesi, ayrıntılı bir öykü alınması ve altta yatan nedenin saptanması en uygun tedavinin belirlenmesi ve komplikasyonlardan korunulması açısından önemlidir. Kapatıcı kozmetik ürünler: En çok kullanılan uygulamalardır. Mineral makyaj fondötenleri pigmente alanı kapatmak amacıyla kullanılabilir. Göz çevresinde kahverengi pigment artışına bağlı göz altı morluğunda tedavi: Topikal tedavi: Açıcı ajanların etkisi tirozinaz enzim inhibisyonu ile melanin içeriğini azaltarak oluşur. Hidrokinon, retinoik asit, azaleik asit, arbutin, kojik asit, K vitamini, C vitamini içeren kremler, serumlar topikal tedavide kullanılır. PRP ve mezoterapi uygulaması: Renk açıcı özellikte mezoterapi uygulaması, göz çevresindeki melanin pigmenti üzerine etkili olur ve renk koyulaşmasının giderilmesini sağlar. Kimyasal peeling: Özellikle glikolik asit peeling çok etkili olur. Laser tedavileri: Q-switched Nd: YAG, Long Pulse Nd: YAG lazer, ablatif lazerler kullanılır. Göz çevresindeki derinin incelmesine bağlı göz altı morluğunda tedavi: Göz kapakları üzerindeki derimiz vücudun en ince anatomik yapısına sahiptir (1mm den ince). Göz çevresindeki derinin çok ince olması alttaki kas ve damar görüntüsünün dışarıya doğru kırmızımsı-morumsu bir refle vermesine neden olur. Bu durumda derinin kalitesini ya da kalınlığını artırıcı tedaviler uygulanır. Bunlar; Somon DNA Mezoterapi: Deride kolajen oluşumu destekleyen peptid içerikli ürünler. Kimyasal peeling: Kolajen oluşumunu destekler. Fraksiyonel radyofrekans (altın iğne): Termal etki ile yeni kolajen üretimi ve kolajen kontraksiyonunu sağlar. Lazerler: Cildi soymayan Nd: YAG lazer gibi ya da cildi soyucu ama zamanla kalınlaştırıcı özellikte ablatif lazerler tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Göz altında gölgelenmeye/volüm yetersizliğine bağlı göz altı morluğu tedavisi: Gözyaşı oluğunda alttaki dokularda azalmaya bağlı olarak gözlerin çukurlaşmasına neden olur. Bu durum göz altı ışık dolgusu ile düzeltilebilir. Hyaluronik asit içeren dolgu uygulaması ile çok etkili sonuçlar alınır. Dolgu enjeksiyonu ile hacim artışı sağlanır ve göz çevresindeki çökme düzeltilir. Göz çevresindeki çökme alanının dolgu enjeksiyonu ile yükseltilerek normal cilt ile aynı seviyeye getirilmesi sayesinde göz çevresindeki gölgelenme ve koyu renk görünümü düzeltilir. Göz altı ışık dolgusu mutlaka göz altı oluğu belirgin olan kişilere uygulanmalıdır. Yani göz altında çukurluk yoksa o kişilere uygulanması doğru değildir. Dolgu uygulanırken sadece tek bir noktadan giriş yapılarak kanül ile enjekte edilmektedir. Bu nedenle hasta çok ağrı hissetmez. Enjekte edilen dolgunun içerisinde bulunan uyuşturucu etken madde dolgu oraya enjekte edildikten sonra da ağrı yapmamasını sağlar. Zaman içerisinde hyaluronik asit su çektikçe daha da volüm kazanan bir madde olduğu için genellikle maksimum etkiye 1 ayda ulaşılır. Göz altı dolgusunun etkisi ortalama 9-12 aydır. Göz Altı Morlukları ile İlgili Sık Sorulan Sorular Göz altı morlukları kimlerde görülür? Kötü beslenmeden kaynaklı olarak protein ve demir eksikliği olan, genetik yatkınlığı bulunan kişilerde ve yaşlılarda göz altı morlukları görülebilir. Bunun yanında genetik ve çevresel faktörlerden dolayı da oluşabilmektedir. Neden yaşlandıkça göz altı morlukları çoğalır? Yaş aldıkça cilt yüzeyi inceleyerek esnekliğini kaybedebilir. Cildin altında bulunan yağ dokusu ve esnekliği etkileyen kolajen miktarı da zamanla azalabilir. Bu nedenle cildin altındaki kan damarları daha da belirgenleşir ve göz altı morluklarını oluşturur. Göz altı torbalarından kurtulmak mümkün mü? Bir uzman kontrolünde pigmentasyona ve göz altı şişkinliğine neden olan etkenler doğru tespit edilerek doğru tedavi uygulandığında elbette kurtulmak mümkündür.

#4
Foto - Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Göz altı torbalarından nasıl kurtulurum? Göz altı morluğunuz varsa mutlaka bu konu ile ilgilenen bir doktor tarafından gerekli kontrolden geçerek, göz altı morluklarına sebep olan nedenin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Böylelikle, uzman yardımıyla, nedenini öğrenebilir ve sağlıklı çözümler bulabilirsiniz. Çukur göz erkeklerde de tedavi edilebilir mi? Evet, göz altı çukurlukları için uygulanan tüm tedavi yöntemleri erkekler için de uygulanabilmektedir. Göz altı morlukları hangi hastalığın habercisi? Göz altı morlukları sıklıkla tek başına görülürken sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmaz. Ancak nadiren yukarıda yazılan başka hastalıkların habercisi olabilir. Göz altı morlukları hangi vitamin eksikliğinden olur? B, C, E ve K vitaminlerinin eksikliği göz altı morluklara neden olabilmektedir.

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