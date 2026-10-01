Fark edilemiyor... Göz altındaki değişimin o nedeni: Arkasından uykular, uyku çok iyi geliyor

Göz Altı Morlukları Nedir? Göz altı morlukları, göz çevresindeki küçük kılcal damarların deri altında sızdırması sonucunda hemosiderin pigmentinin ciltte birikmesi durumudur. Göz çevresi morlukları yüze yorgun, üzgün ve daha yaşlı bir ifade vermesi nedeni ile göz çevresi estetik problemlerinin önde gelen nedenlerindendir. Göz Altı Morlukları Neden Olur? Göz altı morluklarının en yaygın nedeni uykusuzluk ve yorgunluktur. Yoğun güneşe maruz kalma, vücudun su ihtiyacını karşılamamak, genetik, yaş, yetersiz beslenme, yorgunluk, anemi, vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik sendromlarda göz altı morluklarının diğer yaygın nedenleridir. Özellikle yaşla birlikte deri altındaki kalınlığı azalan orbicularis oculi kası ve kan damarlarının deri yüzeyine yaklaşması morlukları daha görünür kılar. Göz altı morluklarının nedenleri şunlardır: Doğuştan kahverengi leke artışı gibi genetik nedenler Atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit, liken planus pigmentozus, fiks ilaç erüpsiyonu gibi bazı cilt hastalıkları Doğal yaşlanma süreci Doğum kontrol ilaçları, östrojen replasman tedavisi, bazı kanser ilaçları Glokom için kullanılan göz damlaları Gebelik, pıhtılaşma bozukluğu, K vitamini başta olmak üzere vitamin eksikliği mikro kanamalara bağlı pigmentasyon artışı Uykusuzluk, aşırı yorgunluk ve uzun süre ekran karşısında çalışma Sigara - alkol kullanımı, stres Yoğun güneş maruziyeti Kalp ve dolaşım bozuklukları, karaciğer ve böbrek hastalıkları, guatr Kansızlık Kötü beslenme Aşırı tuz tüketmek Yeterli miktarda su içmemek Kişi yaşlandıkça cilt incelir ve esnekliğini kaybeder. Cilt altı yağ dokusu ve cilde esnekliğini sağlayan kolajen miktarı azalır. Sonuç olarak ise cilt altında bulunan koyu renkli kan damarları daha belirgin hale gelir ve göz altındaki alanın koyu görünmesine neden olur. Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer? Göz altı morluklarını geçirmek için evde uygulayabileceğiniz pek çok doğal yöntem vardır. Yeteri kadar uyumak, gözleri çay poşeti ile dinlendirmek, salatalık ile göz altı dokularını beslemek ve soğuk kompres uygulamak göz altı morluklarını geçirmeye yardım eden yöntemlerdir. Göz altı morluklarına iyi gelecek olan doğal 10 yöntem şunlardır: Soğuk kompres uygulayın Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bezin soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir. Salatalık yerleştirin Salatalık, göz altı morluklarına doğrudan etki etmese de göz şişliğine iyi gelerek yorgun görünümü azaltır. Bunun yanında içindeki C vitamini sayesinde o bölgeden bulunan dokuların gelişmesini sağlar. Antioksidan içeren ve cilt nemlendirici ürünler kullanın Cildi nemlendirmek ve pürüzsüzleştirmek koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. E ve C vitaminleri göz altı morluklarının tedavisine yardımcı olabilecek antioksidanlardır. Sıvı tüketimini arttırın Su başta olmak üzere, çay, meyve suyu gibi sıvı gıda alımını arttırarak vücudun sıvı ihtiyacını karşıladığınızdan emin olun. Uyku süresini artırın Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Uykusuzluk cildin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir. Morlukların oluştuğu yere çay poşeti koyun Çayın antioksidan özelliği sayesinde göz çevresine koyulan çay poşeti şişkinliği alarak koyu halkaların dinmesine yardımcı olur. Çay poşetlerini önceden soğutarak gözlerinizi dinlendirmek için kullanabilirsiniz. Uyurken başı yükseltin Uyku sırasında gözaltlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.