Koptu geliyor artık: Osimhen bu pazar tamamen hazır olacak! Peki ya Kasımpaşa maçı?
Galatasaray'ın gol makinası tekrar geri dönüyor.
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Galatasaray'ın gol makinası tekrar geri dönüyor.
Galatasaray'da sakatlık problemi yaşayan Victor Osimhen, 4 Ekim Pazar günü fiziksel olarak tamamen hazır hale gelecek. Aslan 9 Ekim'de Kasımpaşa, 13 Ekim'de ise Barcelona ile karşılaşacak.
Aslan'ın süper yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle ligde Kocaelispor ve Trabzonspor'a karşı forma giyememişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon sınavında da yoktu (1-3). Milli arada 27 yaşındaki santrforun tedavi süreci devam etti. Ve 4 Ekim Pazar itibarıyla fiziksel olarak hiçbir sıkıntısı kalmayacak.
Sarı-Kırmızılılar, 9 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek. 13 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sınavı var (RAMS Park). Teknik olarak yıldız isim bu iki karşılaşmada da forma giyebilir. Ancak Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkması beklenmiyor. Gidişata göre sonradan şans bulabilir.
Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar, Barcelona karşılaşmasına ekstra önem veriyor. La Liga temsilcisi inanılmaz formda... Şu ana kadar kimse onları yenemedi. Cim-Bom, güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç elde edebilirse dünya çapında ses getirebilir. Bu sebeple Osimhen'in hedef sınavı da Barça...
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