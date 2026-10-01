Koptu geliyor artık: Osimhen bu pazar tamamen hazır olacak! Peki ya Kasımpaşa maçı?

Sarı-Kırmızılılar, 9 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek. 13 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona sınavı var (RAMS Park). Teknik olarak yıldız isim bu iki karşılaşmada da forma giyebilir. Ancak Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkması beklenmiyor. Gidişata göre sonradan şans bulabilir.